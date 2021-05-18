Сколько времени люди тратят на ввод капчи: американская компания хочет создать замену

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Денис Подставной
Американская компания Cloudflare разрабатывает систему, которая в будущем может заменить капчу. Представители компании заявили, что на данный момент их клиенты тратят слишком много времени на то, чтобы корректно ввести символы в системе идентификации пользователей.
Captcha - фото из открытых источников
По их подсчетам, все пользователи в сумме тратят несколько сотен лет для того, чтобы доказать сайтам, что они являются людьми. В среднем этот показатель составляет более 30 секунд на человека для заполнения одной графы с замаскированными символами.
В Cloudflare утверждают, что капча является очень полезной системой для безопасности сайтов, но с одним "побочным эффектом" в виде затрат времени для обычных пользователей.
Компания заявила о том, что приступает к созданию новой универсальной системы, которая в будущем сможет прийти на замену капче. По их заверениям, технология будет требовать от пользователя всего 5 секунд времени.
Новый алгоритм будет работать благодаря специальным криптографическим сервисам идентификации. Он будет внедряться с помощью доверенных аппаратных USB-ключей YubiKey, HyperFIDO и Thetis FIDO U2F.
Для справки: американская компания Cloudflare специализируется на ликвидации последствий и защите от DDoS атак, а также предоставляет безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мошенники под видом Илона Маска наворовали криптовалюты на несколько миллионов долларов, а также о том, что электроника и авто будут в ближайшие несколько лет только дорожать и почему.
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