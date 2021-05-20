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Когда в Европе запустят летающее такси

В Европе уже через несколько лет пассажиров будут перевозить на аэротакси

сегодня, 16:57
Автор:

Денис Подставной

Исполнительный директор Агентства авиационной безопасности Европы Патрик Кай сообщил о том, что коммерческое использование летающих автомобилей в качестве такси может начаться уже в 2025 году. 

Когда в Европе запустят летающее такси

Аэромобиль. Фото: из открытых источников

По его словам, в последнее время наблюдаются серьезные успехи в направлении разработок аэромобилей. На данный момент в процессе сертификации находится несколько транспортных средств, которые в будущем будут использоваться для городской аэромобильности. В планах завершить сертификацию к 2024 году. 

Уже сейчас как минимум 10 компаний-производителей намереваются к установленным срокам наладить серийное производство собственных летательных аппаратов.  Известно, что для управления таким автомобилем нужно получить лицензию коммерческого пилота, но уже вскоре для этого создадут отдельный вид лицензий. 

По результатам опросов, около 80% из опрошенных граждан Европейского Союза поддерживают идею о создании воздушного такси. При этом 71% готов пользоваться таким видом услуг. Также опрошенные считают, что безопасность нового вида транспорта будет не меньше, чем у коммерческих авиаперевозок.  

Для справки: аэротакси — это вид общественного транспорта, который занимается перевозкой пассажиров по воздуху. Но, по сравнению с другими видами аэроперевозок, его пассажирам не приходится проходить длительные процедуры регистрации и ожидания посадки на борт. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, каким будет первый построенный в Украине ударный БПЛА вертолётного типа, а также о том, сколько времени люди тратят на ввод капчи, которой американская компания хочет создать замену.




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Источник: https://www.flightglobal.com/aerospace/easa-sees-start-of-electric-air-taxi-services-in-2024-as-study-reveals-public-approval/143819.article
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