Когда Microsoft выпустит финальную версию Windows 11

Появилась информация о том, когда можно ждать выход финальной версии новой операционной системы от компании Microsoft. Об этом сообщает издание Windowslatest.

Дата выхода Windows 11. Фото из открытых источников

Компания Microsoft опубликовала новый документ, который может указывать на возможные сроки выхода Windows 11. Издание сообщает, что возможно релиз новой операционки произойдет в самом конце октября (предположительно на третей — четвертой неделе).

На это указывает требование компании к производителям ноутбуков и персональных компьютеров. Те должны будут подготовить драйвера для компонентов своих устройств к третьей неделе сентября. В таком случае Microsoft гарантирует, совместимость этих устройств с Windows 11 версии 21H2.

21H2 станет первой официальной для новой операционной системы. Ожидается, что процесс финального тестирования предоставленных разработчиками компьютеров драйверов займет около месяца. Поэтому выход новой Windows ожидается именно в конце октября этого года.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания, Microsoft выпустила первую бету для Windows 11. Сообщается, что новинка будет работать гораздо стабильнее, чем специальные версии для разработчиков (Dev preview) и будет подходить для использования на пользовательских устройствах. Однако, несмотря на это бета-версия может иметь в себе баги и ошибки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что представители американской компании Microsoft официально подтвердили то, что для их новой операционной системы Windows 11 выйдет еще одна версия. Стало известно в чем будут её отличия по сравнению с другими версиями, а также появилась информация о предположительной дате её выхода. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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