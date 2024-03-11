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Китайский инженер год грабил компанию Google

Google обнаружил инженера, который воровал и передавал секретные материалы об искусственном интеллекте китайским компаниям.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Китайский инженер Google задержан за передачу информации двум китайским компаниям. Украденные данные касались работы над искусственным интеллектом, а передача секретной информации длилась год. Теперь китайскому инженеру грозит десять лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

Китайский инженер год грабил компанию Google

Китайский инженер грабил Google. Фото из открытых источников

Издание The Guardian сообщило о задержании китайского инженера компании Google, в которой он работал с 2019 года. В начале марта федеральный суд Калифорнии объявил обвинительный акт, в котором отмечалось, что гражданин Китая Дин Линьвэй тайно передавал коммерческие секретные данные другим компаниям.

Свои преступные действия китайский инженер выполнял с мая 2022 года по май 2023 года. Вероятно, Дин Линьвэй передал около 500 файлов с секретными материалами китайским компаниям. За кражу коммерческой тайны китайскому инженеру предъявили четыре обвинения, которые предусматривают уплату 250 тыс. долларов за каждое и заключение на 10 лет.

По данным прокуратуры, украденные данные были частью исследования искусственного интеллекта Google. В обвинительном акте утверждается, что инженер получил секретные файлы относительно аппаратной инфраструктуры, программного обеспечения, моделей искусственного интеллекта и поддержки приложений. За секретные материалы от Google Дин Линьвэй должен был получить должность директора одной из китайских компаний.

"Сегодняшние обвинения являются последней иллюстрацией того, к чему идут компании в КНР, чтобы украсть американские инновации", — сказал директор ФБР Кристофер Рэй.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили серьезную опасность в приложениях с искусственным интеллектом.

Также "Комментарии" писали о генеральном директоре Nvidia Дженсене Хуанге, который считает, что в будущем не нужно будет учиться программированию из-за прогресса искусственного интеллекта.



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Источник: https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/06/chinese-google-engineer-arrested-stealing-ai-trade-secrets
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