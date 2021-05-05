Какую секретную функцию Viber должен знать каждый пользователь

Viber — один из самых популярных и доступных мессенджеров, которым пользуется более миллиарда людей во всем мире. Но не каждый пользователь знает, что у этого приложения есть функция безопасной переписки, позволяющая устанавливать таймер на прочтение сообщения.

секретная функция Viber (фото из открытых источников)

Пользователь Viber может настроить время, на протяжении которого сообщение будет доступно к прочтению. То есть, отправляя сообщение, вы можете установить время, в течение которого кто-то получит вашу смс, после чего все сообщения в чате будут удаляться навсегда, как у отправителя, так и у получателя.

Например, вы заходите в мессенджер, открываете чат с нужным вам человеком, ставите таймер на 1 час (например), пишите сообщение и отправляете. Оно придет человеку ровно через 60 минут, и когда человек прочитает это сообщение, через 1 час оно автоматически удалится из вашего чата.

Для того чтобы воспользоваться "секретной" функцией мессенджера, нужно выбрать отправителя, установить таймер (от 10 секунд до 24 часов), и данная функция активируется под строкой ввода. Достаточно на нее нажать и время будет запущено.

Напомним, что приложение Viber владеет и другими удобными функциями, с помощью которых можно защитить свою личную переписку или же читать сообщения "незаметно". Как настроить эти функции, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Viber — доступное и удобное приложение, но, как и все другие бесплатные программы, Viber — насыщенный надоедливой рекламой, которая очень раздражает и мешает пользоваться программой. С помощью каких способов можно ее минимизировать и сохранить свои нервы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!