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Какую секретную функцию Viber должен знать каждый пользователь

В мессенджере Viber доступна функция для безопасной переписки, о которой может не знать большинство пользователей

сегодня, 10:10 comments1045
Автор:

Светлана Шкурупий

Viber — один из самых популярных и доступных мессенджеров, которым пользуется более миллиарда людей во всем мире. Но не каждый пользователь знает, что у этого приложения есть функция безопасной переписки, позволяющая устанавливать таймер на прочтение сообщения.

Какую секретную функцию Viber должен знать каждый пользователь

секретная функция Viber (фото из открытых источников)

Пользователь Viber может настроить время, на протяжении которого сообщение будет доступно к прочтению. То есть, отправляя сообщение, вы можете установить время, в течение которого кто-то получит вашу смс, после чего все сообщения в чате будут удаляться навсегда, как у отправителя, так и у получателя. 

Например, вы заходите в мессенджер, открываете чат с нужным вам человеком, ставите таймер на 1 час (например), пишите сообщение и отправляете. Оно придет человеку ровно через 60 минут, и когда человек  прочитает это сообщение, через 1 час оно автоматически удалится из вашего чата. 

Для того чтобы воспользоваться "секретной" функцией мессенджера, нужно выбрать отправителя, установить таймер (от 10 секунд до 24 часов), и данная функция активируется под строкой ввода. Достаточно на нее нажать и время будет запущено.

Напомним, что приложение Viber владеет и другими удобными функциями, с помощью которых можно защитить свою личную переписку или же читать сообщения "незаметно". Как настроить эти функции, узнайте в нашем материале.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Viber — доступное и удобное приложение, но, как и все другие бесплатные программы, Viber — насыщенный надоедливой рекламой, которая очень раздражает и мешает пользоваться программой. С помощью каких способов можно ее минимизировать и сохранить свои нервы. 


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Источник: https://biz.today.ua/ru/kakaya-sekretnaya-funktsyya-v-viber-pozvolyaet-avtomatychesky-udalyat-soobshhenyya/
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