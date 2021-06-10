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Главная Новости IT технологии Каким будет шлем дополненной реальности от Apple
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Каким будет шлем дополненной реальности от Apple

Инсайдеры рассказали о том, каким будет шлем дополненной реальности от Apple

сегодня, 19:54
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple планирует выпустить шлем дополненной реальности. Об этом сообщает издание  Appleinsider, ссылаясь на популярного китайского аналитика Минга-Чи Куо.

Каким будет шлем дополненной реальности от Apple

Apple создаст шлем дополненной реальности. Фото из открытых источников

По его словам, компания Apple может анонсировать свой шлем дополненной реальности уже в следующем году. Поставкой комплектующих должна заняться компания Genius Electronic Optical, которая также поставляет детали для еще не анонсированного iPhone 13. 

Также стали известны предположительные возможности нового девайса. По словам инсайдеров, шлем будет оснащен дисплеем от Sony, который будет работать в двух режимах: прозрачном (для воспроизведения контента в дополненной реальности) и непрозрачном (для виртуальной реальности).

Устройство будет иметь 15 камер. Предположительно шлем будет поддерживать некоторые сервисы от компании Apple, например, Apple TV+. За новое устройство Apple будет просить около 1000 долларов. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Facebook планирует создать собственные smart-часы. Инсайдеры рассказали об особенностях, которыми сможет похвастаться новинка, а также о предполагаемой цене и дате анонса. Подробнее об этом читайте в нашей статье.  

Также издание сообщало о том, что в Сети появились фото еще не анонсированных наушников Beats от Apple. Предполагается, что новинки будут более ориентированы на воспроизведение музыки нежели AirPods от той же компании. Вероятно, что новинки смогут поддерживать новую функцию loseless для сервиса Apple Musiс. Подробнее — в нашей статье.


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Источник: https://appleinsider.com/articles/21/06/08/kuo-reiterates-2q22-launch-for-apple-ar-headset
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