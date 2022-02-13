Какие типы данных не рекомендуется хранить в браузере

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Светлана Шкурупий
Все
пользуются браузерами, потому что это многофункциональные и удобные типы программ,
которые значительно облегчают работу пользователя ПК с интернетом. С каждым
годом они продвигаются в своем функционале и предлагают новые возможности. Но
есть типы данных, которые не стоит там хранить.
Что не стоит хранить в браузере (фото из открытых источников)
Автоматическое
заполнение адреса проживания, доставки и других подобных данных
Эксперты
говорят, что такая функция, на первый взгляд, может показаться весьма удобной,
но она не является безопасной. При регистрации на разных сайтах, магазинах и
прочих ресурсах, пользователь сохраняет адреса проживания и другие важные
данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
Пароли и логины
Такая
же история с паролями и логинами на различных сайтах. Вместо того чтобы сохранять все в браузере, не ленитесь каждый раз вводить данные вручную. Причина
такая же — программа может подтянуть пароль и логин, только сыграющий на руку
тем, кто создал сайт.
Данные банковских карт
Чтобы
каждый раз не вводить данные банковских карт при покупке товаров через
интернет, многие пользователи сохраняют эту информацию в браузере. Но так
делать не стоит, потому что не все интернет-магазины могут похвастаться
серьезной защитой персональных данных, поэтому вы рискуете понести финансовые
потери.
Напомним,
что в браузере Safari 15 в
операционной системе macOS и во всех браузерах в операционных системах iOS 15 и
iPadOS 15 была обнаружена уязвимость, которая может отслеживать активность
пользователей в интернете.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали браузер, который является самым опасным.
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