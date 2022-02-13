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Какие типы данных не рекомендуется хранить в браузере

Эксперты назвали три типа данных, которые не рекомендуется хранить в браузере: важная информация для пользователей

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все пользуются браузерами, потому что это многофункциональные и удобные типы программ, которые значительно облегчают работу пользователя ПК с интернетом. С каждым годом они продвигаются в своем функционале и предлагают новые возможности. Но есть типы данных, которые не стоит там хранить.

Какие типы данных не рекомендуется хранить в браузере

Что не стоит хранить в браузере (фото из открытых источников)

Автоматическое заполнение адреса проживания, доставки и других подобных данных

Эксперты говорят, что такая функция, на первый взгляд, может показаться весьма удобной, но она не является безопасной. При регистрации на разных сайтах, магазинах и прочих ресурсах, пользователь сохраняет адреса проживания и другие важные данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Пароли и логины

Такая же история с паролями и логинами на различных сайтах. Вместо того чтобы сохранять все в браузере, не ленитесь каждый раз вводить данные вручную. Причина такая же — программа может подтянуть пароль и логин, только сыграющий на руку тем, кто создал сайт.

Данные банковских карт

Чтобы каждый раз не вводить данные банковских карт при покупке товаров через интернет, многие пользователи сохраняют эту информацию в браузере. Но так делать не стоит, потому что не все интернет-магазины могут похвастаться серьезной защитой персональных данных, поэтому вы рискуете понести финансовые потери.

Напомним, что в браузере Safari 15 в операционной системе macOS и во всех браузерах в операционных системах iOS 15 и iPadOS 15 была обнаружена уязвимость, которая может отслеживать активность пользователей в интернете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали браузер, который является самым опасным.


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Источник: https://itech.co.ua/ru/novosty/nazvany-3-tipa-dannyh-kotorye-ne-rekomenduetsja-hranit-v-brauzere/
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