В браузерах iPhone обнаружили уязвимость, которая узнает данные пользователей Google

В браузере Safari 15 в операционной системе macOS и во всех браузерах в операционных системах iOS 15 и iPadOS 15 была обнаружена уязвимость, которая может отслеживать активность пользователей в интернете. Кроме того, она способна получать доступ к данным Google-пользователей. К такому выводу пришли эксперты компании FingerprintJS, пишет "Дождь".

В браузерах iPhone обнаружили уязвимость - фото из открытых источников

Отмечается, что ошибка связана со стандартом IndexedDB, хранящим данные в браузере. Именно этот стандарт имеет доступ к базе данных, созданной сайтом, при нормальной работе.

Из-за обнаруженной уязвимости при взаимодействии сайта с данными, создается пустая база с идентичным названием в других активных вкладках и окнах браузера. Таким образом сайтам удается получить доступ к истории браузера.

Многие ресурсы, например YouTube или Google Keep, содержат уникальные идентификаторы пользователей в базах данных. С их помощью можно узнать информацию о владельце аккаунта, как минимум, получить его фото. Впоследствии вредоносные сайты могут устанавливать личность пользователей.

Специалисты отметили, что данная уязвимость затрагивает порядка трех десятков популярных сайтов, например Instagram, Twitter, Bloomberg.

Такая же ошибка обнаружена и в режиме приватного просмотра в Safari.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что по данным специалистов в области кибербезопасности ZecOps, на всех смартфонах от Apple обнаружена новая уязвимость, которую пока не удается исправить. Известно, что она маскируется под экран выключения и может красть данные с камеры iPhone.

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