Во всех iPhone обнаружили неустранимую уязвимость, которая может красть данные с камеры (ВИДЕО)



















По данным специалистов в области кибербезопасности ZecOps, на всех смартфонах от Apple обнаружена новая уязвимость, которую пока не удается исправить. Известно, что она маскируется под экран выключения и может красть данные с камеры iPhone. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Во всех iPhone обнаружили неустранимую уязвимость - фото из открытых источников

"Вредитель", чтобы остаться незамеченным, отключает уведомления, вибрацию и дисплей. После этого "яблочный" смартфон не реагирует на касания пользователя.

Специалисты отмечают, что даже после перезагрузки iPhone вручную, вирусное программное обеспечение продолжает работать, потому как для работы оно использует backboardd, InCallSrvice и SpringBoard.

Чтобы остановить вредоносное влияние ПО, нужна "глубокая перезагрузка" устройства. Для этого необходимо последовательно зажимать кнопки питания и громкости.

На данный момент отсутствует четкая инструкция, как можно удалить вирус. Эксперты предполагают, что уязвимость работает на любой из версий iOS.

Напомним, что в 2021 году компания Apple предложила миру свой новый продукт – bluetooth-трекеры AirTag для того, чтобы знать, где находятся ваши вещи. Вроде бы хорошая идея для случаев, когда человек не может найти сумку. Но все чаще поступают жалобы, что данные аксессуары используются для того, чтобы следить за людьми. Дело в том, что этот маленький круглый трекер связывается с iPhone и передает данные о геолокации. Таким образом, любой может подбросить "шпионское" устройство и следить за передвижением человека.

Ранее на портале "Комментарии" - 15 лет назад американская компания Apple представила миру свой первый смартфон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!