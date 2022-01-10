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15 лет назад Apple представила первый iPhone: вспомним, каким он был

Apple iPhone спустя 15-лет имеет статус культового устройства

сегодня, 12:00
Автор:

Денис Подставной
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15 лет назад американская компания Apple представила миру свой первый смартфон. 

15 лет назад Apple представила первый iPhone: вспомним, каким он был

Стив Джобс представляет первый iPhone. Фото: iphones.ru

Вчера, 9 января, исполнилось 15 лет с момента, когда Стив Джобс представил первый телефон компании Apple. Это произошло во время выставки Macworld Expo. 

Новое революционное устройство получило название iPhone. Оно было образовано от двух английских слов — phone (телефон) и internet (интернет). 

Уже спустя пол года (29 июня 2007 года) первый iPhone поступил в продажу. Новинка смогла быстро завоевать популярность (за первые пол года было продано более шести миллионов экземпляров). 

Покупателей привлекал стильный дизайн смартфона, а также наличие новых и удобных функций. Он имел алюминиевую заднюю панель, а спереди большую часть места занимал сенсорный экран. 

Хотя  новинка получала в основном положительные отзывы, её также и критиковали. Так, например, первое поколение iPhone подвергалось критике за отсутствие поддержки 3G. Впоследствии его даже стали называть iPhone 2G. 

За базовую модель смартфона (с 4 гигабайтами флеш-памяти) покупатель должен был отдать 500 долларов, а вариант с 8 гигабайтами предлагался за 600 долларов. 

15 лет назад Apple представила первый iPhone: вспомним, каким он был - фото 2

Фото: mactime

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в подземном тоннеле Илона Маска в Лас-Вегасе образовалась пробкаVegas Loop новый выставочный зал Конференц-центра со старым кампусом.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что какие модели смартфонов BlackBerry перестанут работать и почему. Канадский производитель бизнес-смартфонов сообщил о прекращении обслуживания некоторых своих гаджетов.


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Источник: https://comments.ua/
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