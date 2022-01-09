В подземном тоннеле Илона Маска в Лас-Вегасе образовалась пробка

На конференции CES 2022, проходящей на этой неделе в Лас-Вегасе, Илон Маск и его компания The Boring Company представили еще один подземный тоннель сети Vegas Loop. Однако и он не смог решить проблему с пробками. Тоннель LVCC Loop соединяет две части Лас-Вегаса, а именно новый выставочный зал Конференц-центра со старым кампусом. Его протяженность составляет 2,7 километра. Это лишь часть подземной сети тоннелей, которую компания Илона Маска построит в ближайшие несколько лет.

Илон Маск - фото из открытых источников

Движение в каждом направлении однополосное, причем ширина тоннеля очень небольшая. The Boring Company по-прежнему показывала другие туннели этой сети, однако эта демонстрация вошла в историю: в социальных сетях распространилось видео, в котором показывают образовавшуюся в туннеле пробку. Так, в тоннеле, предназначенном для решения проблемы пробок на поверхности, также образовалось скопление машин, двигавшихся с медленной скоростью. Пользователи не только критикуют этот момент, но и опасаются, что может произойти в таком закрытом пространстве, если один из автомобилей, например, загорится.





своем недавнем интервью подкастеру Лексу Фридману глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о перспективах высадки человека на Марс. Поэтому мы, наконец, можем примерно предположить, когда миллиардер планирует заселить "Красную планету". Илон Маск отметил, что многое зависит от темпов развития индустрии. Более того, он сдвинул ранее обещанные сроки колонизации "Красной планеты" в своем новом прогнозе, пишет The Hill. По словам Маска, компании понадобится в лучшем случае около пяти лет, чтобы отправить людей на Марс. Если обстоятельства будут складываться не в пользу SpaceX, то реализация такой программы потребует вдвое больше времени – до десяти лет.

Основное в этом вопросе – инженерия ракетной техники. На сегодняшний день Starship – это самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных. Мы работаем над оптимизацией корабля для минимизации затрат на тонну груза при доставке на орбиту, и, наконец, на Марс, – отметил Илон Маск.

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