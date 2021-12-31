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Илон Маск рассказал, когда отправит людей на Марс

Илон Маск отметил, что многое зависит от темпов развития индустрии

сегодня, 01:52
Автор:

Ольга Чародий
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В своем недавнем интервью подкастеру Лексу Фридману глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о перспективах высадки человека на Марс. Поэтому мы, наконец, можем примерно предположить, когда миллиардер планирует заселить "Красную планету". Илон Маск отметил, что многое зависит от темпов развития индустрии. Более того, он сдвинул ранее обещанные сроки колонизации "Красной планеты" в своем новом прогнозе, пишет The Hill. По словам Маска, компании понадобится в лучшем случае около пяти лет, чтобы отправить людей на Марс. Если обстоятельства будут складываться не в пользу SpaceX, то реализация такой программы потребует вдвое больше времени – до десяти лет.

Илон Маск рассказал, когда отправит людей на Марс

Илон Маск - фото из открытых источников

Основное в этом вопросе – инженерия ракетной техники. На сегодняшний день Starship – это самая сложная и продвинутая ракета из когда-либо созданных. Мы работаем над оптимизацией корабля для минимизации затрат на тонну груза при доставке на орбиту, и, наконец, на Марс, – отметил Илон Маск.

Ранее бизнесмен был более оптимистичен в своих прогнозах и предполагал, что первый экипаж космонавтов высадится на соседней планете к 2030 году. В планах американской компании – строительство тысячи кораблей SpaceX и отправки на Марс миллиона людей для создания новой колонии.

Напомним, Илон Маск продал 934 090 акций автопроизводителя Tesla на сумму свыше $1 миллиарда. С начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Маск реализовал более 22,8 млн опционов, то есть весь транш, срок которого истекает в августе 2022 года. Об этом свидетельствуют документы, представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Учредитель и гендиректор Tesla Илон Маск продал еще 934 090 акций компании на общую сумму в $1,02 млрд. Согласно данным SEC, Маск реализовал опционы на покупку 1,6 млн. бумаг по цене $6,24.


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Источник: https://thehill.com/changing-america/sustainability/infrastructure/587648-elon-musk-predicts-he-will-rocket-people-to
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