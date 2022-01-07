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Какие модели смартфонов BlackBerry перестанут работать и почему

В компании BlackBerry сообщили о прекращении обслуживания некоторых гаджетов

сегодня, 14:47
Автор:

Козлова Альбіна
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В канадской телекоммуникационной компании, являющейся производителем бизнес-смартфонов BlackBerry, сообщили о том, что не будут поддерживать операционные системы BlackBerry 7.1 OS, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1, используемые в гаджетах. Об этом пишет AIN.

Какие модели смартфонов BlackBerry перестанут работать и почему

Компания не будет обслуживать устаревшие ОС, фото из открытых источников

Сообщается, что телефоны, работающие на этих системах, будут работать некорректно. Речь идет об услугах звонков, сервисах сообщений, работе браузера для поиска в сети интернет. Будут нормально функционировать только гаджеты этого производителя с операционной системой Android. Также известно, что данные пользователей устаревших гаджетов будут уничтожать или анонимизировать.

По данным компании, перестанут работать с января следующие модели гаджетов.


Какие модели смартфонов BlackBerry перестанут работать и почему - фото 2

Какие модели смартфонов BlackBerry перестанут работать и почему - фото 3
Кроме того, компания сообщила, что перестанут работать и некоторые приложения и сервисы.

Какие модели смартфонов BlackBerry перестанут работать и почему - фото 4

Как сообщал портал "Комментарии", разработчики создали лампы, которые могут отслеживать состояние здоровья людей. Новые умные лампы Sengeld могут отслеживать пульс, температуру, качество сна. Сообщается, что разумные лампы можно объединять в mesh-сеть. Такая технология разработана, чтобы следить за поведением и состоянием человека в режиме реального времени.

Также мы сообщали, что в штате Индиана компания DRONEDEK разработала умный почтовый ящик, получающий почту и посылки от дронов. Кроме того, почтомат имеет технологию климат-контроля и системы считывания и хранения биометрических данных владельца. Крупные компании такие, как Walmart, Amazon уже изучают возможность использования дронов для доставки товаров.


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Источник: https://ain.ua/2022/01/06/blackberry-vbula-svoji-smartfony/
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