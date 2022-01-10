Apple создал девайс, позволяющий следить за любым человеком: как защититься

В 2021 году компания Apple предложила миру свой новый продукт – bluetooth-трекеры AirTag для того, чтобы знать, где находятся ваши вещи. Вроде бы хорошая идея для случаев, когда человек не может найти сумку. Но все чаще поступают жалобы, что данные аксессуары используются для того, чтобы следить за людьми. Об этом пишет издание The New York Times, передает портал "Комментарии".

Трекеры AirTag используют для слежки за людьми. Фото из открытых источников

Дело в том, что этот маленький круглый трекер связывается с iPhone и передает данные о геолокации. Таким образом, любой может подбросить "шпионское" устройство и следить за передвижением человека. Также данный трекер имеет доступную цену — всего 29 долларов и демонстрирует высокие показатели по продажам.

"Apple превратила каждое устройство в iOS в часть сети, к которой у Apple есть доступ. Эта сеть более крупная и мощная, чем любая другая, используемая другими трекерами", — рассказала директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundatio Ева Галперин.

Таким образом, уже известно о десятках случаев в Соединенных Штатах Америки, когда, к примеру, люди находили эти трекеры в своих автомобилях или вещах. Правда, американское законодательство позволяет привлекать к ответственности за слежку только в том случае, если кто-то приблизился к жилью. Во всех других случаях правоохранители отказывались заниматься расследованием.

Также о подобных случаях известно и из сообщений полиции Канады.

В Apple отреагировали. Трекеры обновили и теперь, если AirTag долго находится в одном месте – он начинает издавать звуковые сигналы. Правда, звук очень тихий и его легко можно не заметить. Также трекеры начали проявлять себя с помощью цифрового сигнала, но заметить поблизости устройство AirTag могут только обладатели iPhone, что делает более уязвимыми владельцев других брендов смартфонов.



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