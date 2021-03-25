Какой браузер признали самым опасным

Всем известно, что некоторые наши персональные данные о расположении, поисковых запросах и предпочтениях используют для своих целей программы и приложения. Однако недавно автор издания Forbes Зак Доффман рассказал, что браузер Chrome от Google — первый в рейтинге сбора информации о пользователях. Chrome использует данные для рекламы.

Какой браузер несет опасность и собирает данные о пользователях. Фото: medium.com

Доффман отметил, что хоть это и обычное явление, однако сбор информации может изрядно вредить конфиденциальности личности. Журналист напомнил, что компания Google зарабатывает огромные деньги на рекламе и на продаже данных о пользователях.

Кроме того, автор заявляет — Google не отрицает, что Chrome изучает историю посещения сайтов и платежные данные своих пользователей.

Зак Доффман отмечает, что единственная информация, которую не собирает компания — это данные, которые не связаны с идентификаторами пользователей.

Также журналист подчеркивает, что Chrome — не единственный опасный браузер. Пользователям нужно осторожнее обращаться с Safari от компании Apple и Microsoft Edge, который пришел на замену Internet Explorer.

Среди наиболее безопасных интернет-браузеров — DuckDuckGo. Это поисковая система, которая придает особое значение обеспечению конфиденциальности пользователей и отказу от "пузыря фильтров" персонализированных результатов поиска. Однако в Украине о нем почти не знают.

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