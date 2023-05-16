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Какие профессии искусственный интеллект не заменит в ближайшие годы

Эксперт назвал три группы профессий, не пострадавших от развития искусственного интеллекта.

сегодня, 20:02
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Автор:

Slava Kot

В последние несколько лет наблюдается резкий рост искусственного интеллекта, который вызвал создание новых возможностей и специальностей для людей. Однако часть из них опасается, что новые программы и автоматизация оставят их без работы. О профессиях, которые не заменит искусственный интеллект, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Какие профессии искусственный интеллект не заменит в ближайшие годы

Какие профессии искусственный интеллект не заменит. Фото из открытых источников

Недавно одна из крупных компаний, которая помогала ученикам и студентам с домашним заданием, столкнулась с резким падением посещаемости, а впоследствии стоимость самой компании упала на 50%. Причина этого искусственный интеллект ChatGPT, которым все больше пользуются люди для поиска ответов. Согласно прогнозам Goldman Sachs, развитие ИИ может привести к тому, что 300 млн человек потеряют свою работу в ближайшие 10 лет.


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Мартин Форд автор книги "Правило роботов: как искусственный интеллект изменит все", утверждает, что есть ряд профессий, искусственный интеллект не может заменить.

"Это, прежде всего, творческие профессии: если вы не выполняете шаблонную работу, а генерируете новые идеи, создаете что-то новое, то конкуренция роботов вам не угрожает", — говорит Мартин Форд.

По мнению эксперта по ИИ, есть определенные задачи, которые пока не в состоянии выполнить компьютерная программа, в первую очередь это эмоциональный интеллект и нестандартное мышление. Мартин Форд выделяет три категории, где люди и дальше смогут безопасно работать и не волноваться, что их заменит искусственный интеллект. В первую группу входят такие области как наука, медицина и юриспруденция.

Вторая группа состоит из специалистов, нуждающихся в сложных взаимодействиях. Форд выделяет такие профессии: журналисты-расследователи, бизнес-консультанты и медсестры.

В третью категорию эксперт отнес специалистов, которые находятся в мобильности и решают проблемы в непредвиденных условиях. Эта группа состоит из сварщиков, электриков, сантехников и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученные подсоединили мозг обезьяны к компьютеру: животное управляло роботом силой мысли.

Также "Комментарии" писали об искусственном интеллекте поможет расшифровать древнейшее человеческое письмо.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-65525038
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