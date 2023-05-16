Какие профессии искусственный интеллект не заменит в ближайшие годы

В последние несколько лет наблюдается резкий рост искусственного интеллекта, который вызвал создание новых возможностей и специальностей для людей. Однако часть из них опасается, что новые программы и автоматизация оставят их без работы. О профессиях, которые не заменит искусственный интеллект, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Какие профессии искусственный интеллект не заменит. Фото из открытых источников

Недавно одна из крупных компаний, которая помогала ученикам и студентам с домашним заданием, столкнулась с резким падением посещаемости, а впоследствии стоимость самой компании упала на 50%. Причина этого искусственный интеллект ChatGPT, которым все больше пользуются люди для поиска ответов. Согласно прогнозам Goldman Sachs, развитие ИИ может привести к тому, что 300 млн человек потеряют свою работу в ближайшие 10 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Мартин Форд автор книги "Правило роботов: как искусственный интеллект изменит все", утверждает, что есть ряд профессий, искусственный интеллект не может заменить.

"Это, прежде всего, творческие профессии: если вы не выполняете шаблонную работу, а генерируете новые идеи, создаете что-то новое, то конкуренция роботов вам не угрожает", — говорит Мартин Форд.

По мнению эксперта по ИИ, есть определенные задачи, которые пока не в состоянии выполнить компьютерная программа, в первую очередь это эмоциональный интеллект и нестандартное мышление. Мартин Форд выделяет три категории, где люди и дальше смогут безопасно работать и не волноваться, что их заменит искусственный интеллект. В первую группу входят такие области как наука, медицина и юриспруденция.

Вторая группа состоит из специалистов, нуждающихся в сложных взаимодействиях. Форд выделяет такие профессии: журналисты-расследователи, бизнес-консультанты и медсестры.

В третью категорию эксперт отнес специалистов, которые находятся в мобильности и решают проблемы в непредвиденных условиях. Эта группа состоит из сварщиков, электриков, сантехников и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученные подсоединили мозг обезьяны к компьютеру: животное управляло роботом силой мысли.

Также "Комментарии" писали об искусственном интеллекте поможет расшифровать древнейшее человеческое письмо.