Какие приложения в смартфоне «воруют» трафик

Пожалуй, в смартфоне каждого человека найдется большое количество приложений, которые позволяют ему общаться, работать, развиваться, отдыхать.

Названы приложения, "съедающие" ваш трафик (фото из открытых источников)

Но многие программы, запущенные в фоновом режиме, получают гораздо больше данных пользователя, чем он разрешил. Помимо нарушения конфиденциальности, это еще и "съедает" трафик.

Эксперт группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим рассказал, что некоторые приложения получают обновления, синхронизируют данные и направляют телеметрии, поскольку данные пользователей приносят доход при монетизации мобильных приложений. Этот процесс и "ворует" трафик.

По словам специалиста, есть два типа мобильных приложений. Одни из них работают в легитимном поле, другие — вредоносные, которые "воруют" данные и трафик.

Первый тип приложения можно определить, прочитав Политику конфиденциальности, которую предоставляют программы, а потом просят "принять" на старте ее использования.

Второй тип приложений может появиться на гаджете незаметно для пользователя, например, при скачивании каких-то данных с Интернета (с непроверенного сайта).

Эксперт советует периодически проверять настройки приложений на своем смартфоне и самостоятельно налаживать возможность передачи данных.

Он рекомендует установить на устройство антивирус, который поможет защитить его от вредоносного программного обеспечения и будет контролировать расход трафика. Но через официальные программы трафик тоже может "утекать". В таких случаях нужно либо удалить программу, либо смириться с этим.

Напомним, специалист рассказал, какие мобильные приложения стоит удалить со своего смартфона, потому что они лишь расходуют заряд энергии, следят за владельцем и приносят минимум пользы.

Ранее эксперт Сергей Кузьменко рассказал, почему на смартфоне следует полностью закрывать мобильные приложения, а не "смахивать" их.

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