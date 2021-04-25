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Какие приложения стоит удалить со своего смартфона

Специалисты назвали мобильные приложения, которые лучше удалить со своего смартфона, и объяснили почему

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий

На сегодняшний день создано множество различных мобильных приложений на любой вкус и для разных задач. Есть программы, облегчающие нам жизнь, но существуют и такие, от которых лучше избавиться, поскольку они лишь расходуют заряд батареи, следят за владельцем и не приносят особой пользы. Что это за приложения?

Какие приложения стоит удалить со своего смартфона

Что нужно удалить с телефона (фото из открытых источников)

Специалисты рекомендуют удалить со смартфона приложения, которые якобы следят за состоянием вашего здоровья (контролируют давление, сердечный ритм, температуру, частоту дыхания и т.д.). Даже разработчики таких программ предупреждают, что показания не 100% и в них могут быть немалые погрешности. Подумайте, насколько в таком случае вам важны такие мобильные приложения.

Второй тип программ, от которых советуют избавиться эксперты, — это приложения для очистки смартфона от "мусора". По мнению специалистов, они, может, и чистят ваш гаджет от чего-то, но также могут заглянуть в каждый уголок памяти телефона. Кому они передадут все ваши тайны — неизвестно. Лучше отдайте предпочтение заводским программам по очищению. 

Следующий тип — дублирующие приложения, например, фонарик, калькулятор, заметки, диктофон. Эти инструменты и так есть у вас на телефоне, зачем их дублировать? Они могут "засорить" ваш гаджет рекламой и в придачу следить за вами. 

Также специалисты рекомендуют избавиться от приложений, вызывающих сомнения. Например, программ, которые якобы помогут увеличить на телефоне объем памяти, или детекторов лжи. Вы же нечасто ими пользуетесь, так зачем они будут просто занимать место?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты назвали два способа, с помощью которых можно ускорить мобильный интернет.


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Источник: https://biz.today.ua/ru/ukrayinska-dodatky-yaki-spetsialisty-radyat-vydalyty-z-kozhnogo-smartfona/
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