Как ускорить мобильный интернет на смартфоне

Сегодняшнюю жизнь сложно представить без интернета, ведь с его помощью мы общаемся, быстро находим любую информацию, смотрим фильмы и работаем. Поэтому важно, чтобы интернет был скоростной и не возникало проблем с соединением. Но с мобильным интернетом могут возникнуть трудности.

Мобильный интернет (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, заставили людей переходить на удаленную работу. А когда ты не привязан к месту, то можно, например, уехать на дачу и оттуда работать с ноутбуком, наслаждаясь свежим воздухом. Но проблемы с интернетом могут помешать этой идиллии. Если вы подключаетесь через мобильный интернет, то эксперты рассказали о способах, которые помогают его ускорить.

Первый "пассивный" способ заключается в роутере, который нужно установить на улице. Для подключения нужна специальная антенна и кабель, соединяющий антенну и роутер. Главное, правильно ее выбрать. После этого нужно соединить все компоненты в одну сеть и направить антенну в сторону вышки, которая должна располагаться не далее 10 км от вас. Для лучшего сигнала можно использовать усиливающие боксы.

Второй "активный" способ более надежный. Для того чтобы ускорить мобильный интернет, нужно будет приобрести репитеры — сетевое оборудование для усиления сигнала. Этот метод поможет улучшить как качество интернета, так и мобильную связь. Но самостоятельно установить их будет сложно.

Напомним, эксперты советуют отключать интернет на смартфоне, когда вы им не пользуетесь, потому что приложения работают в фоновом режиме и используют заряд батареи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как удалить себя из интернета.

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