logo
Русский Українська

BTC/USD

55606.07

ETH/USD

2315.33

LTC/USD

264.34

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT телефоны Как ускорить мобильный интернет на смартфоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Как ускорить мобильный интернет на смартфоне

Эксперты рассказали, какие два способы помогут ускорить на смартфоне мобильный интернет

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Сегодняшнюю жизнь сложно представить без интернета, ведь с его помощью мы общаемся, быстро находим любую информацию, смотрим фильмы и работаем. Поэтому важно, чтобы интернет был скоростной и не возникало проблем с соединением. Но с мобильным интернетом могут возникнуть трудности.

Как ускорить мобильный интернет на смартфоне

Мобильный интернет (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что карантинные ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, заставили людей переходить на удаленную работу. А когда ты не привязан к месту, то можно, например, уехать на дачу и оттуда работать с ноутбуком, наслаждаясь свежим воздухом. Но проблемы с интернетом могут помешать этой идиллии. Если вы подключаетесь через мобильный интернет, то эксперты рассказали о способах, которые помогают его ускорить. 

Первый "пассивный" способ заключается в роутере, который нужно установить на улице. Для подключения нужна специальная антенна и кабель, соединяющий антенну и роутер. Главное, правильно ее выбрать. После этого нужно соединить все компоненты в одну сеть и направить антенну в сторону вышки, которая должна располагаться не далее 10 км от вас. Для лучшего сигнала можно использовать усиливающие боксы. 

Второй "активный" способ более надежный. Для того чтобы ускорить мобильный интернет, нужно будет приобрести репитеры — сетевое оборудование для усиления сигнала. Этот метод поможет улучшить как качество интернета, так и мобильную связь. Но самостоятельно установить их будет сложно. 

Напомним, эксперты советуют отключать интернет на смартфоне, когда вы им не пользуетесь, потому что приложения работают в фоновом режиме и используют заряд батареи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как удалить себя из интернета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://biz.today.ua/ru/kak-uskoryt-mobylnyj-ynternet-na-smartfone-dva-dejstvennyh-sposoba/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ