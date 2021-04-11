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Почему важно отключать интернет на смартфоне

Эксперты рассказали, почему стоит отключать интернет на смартфоне, когда вы им не пользуетесь

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Смартфон — неотъемлемая часть жизни современного человека, и это не просто статусная вещь, а серьезная необходимость. Если хотите, чтобы гаджет прослужил вам долго, тогда стоит его беречь и знать некоторые моменты.

Почему важно отключать интернет на смартфоне

Отключение интернета на смартфоне (фото из открытых источников)

Эксперты рассказали, что многие люди не выключают интернет на телефоне на ночь или в случаях, когда им не пользуются. Казалось бы, что здесь такого.  Однако стоит понимать, если вы ничего в данный момент не делаете в интернете, ваш смартфон делает. Сетевые функции многих приложений выполняются в фоновом режиме. Именно благодаря этому и приходят push-уведомления, например.

Логично предположить, что если приложения на устройстве работают, значит они используют заряд его батареи. Чем быстрее будет садиться аккумулятор, тем чаще его надо будет заряжать. Это напрямую влияет на срок службы смартфона.

Да, работа с сетью через Wi-Fi требует от гаджета меньших усилий, чем через мобильный интернет. На iPhone, например, по умолчанию включена функция помощи Wi-Fi. В том случае, если это соединение слабое, то к нему автоматом подключаются мобильные данные.

Эту функцию желательно отключить, поскольку часто может происходить так: вы уверены, что пользуетесь только Wi-Fi, а на самом деле телефон активно "юзает" мобильные данные.

Напомним, эксперты рассказали, почему нельзя пользоваться мобильным телефоном, когда он стоит на зарядке. Главная проблема заключается в том, что на аккумулятор приходится высокая нагрузка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые провели серию исследований и пришли к выводу, что люди, держащие телефон рядом с кроватью, подвергаются смертельной опасности.


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Источник: https://bloha.ru/important/pochemu-vazhno-otklyuchat-internet-na-sm/#:~:text=%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%B4%D0%B0%2C%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA,%D0%B8%D0%BD%D1%82
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