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Светлана Шкурупий
В современном мире сложно обходиться без мобильного телефона, ведь с его помощью мы общаемся, узнаем новости, смотрим фильмы, расплачиваемся в магазинах и прочее. Но, чтобы гаджет прослужил вам дольше, его нужно беречь и не перегружать батарею. Эксперты рассказали, почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки.
почему нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки (фото из открытых источников)
Главная проблема состоит в том, что, когда вы пользуетесь гаджетом во время зарядки, на аккумулятор приходится высокая нагрузка. Телефон одновременно и получает энергию, и отдает ее, поэтому батарея сильно нагревается. Особенно смартфону тяжело, когда вы играете в игры или выполняете много задач, одновременно его заряжая. Такие постоянные действия приведут к тому, что ваша батарея перегреется и произойдет вздутие. Но это полбеды, ведь купить ее можно в ближайшем магазине. Гораздо хуже, когда перегрев батареи смартфона приводит к взрыву. Да, это бывает редко, но случаи известны.
Помимо этого, постоянная высокая нагрузка приведет к тому, что ваш гаджет начнет плохо работать и его зарядка будет быстро садиться.
Напомним, что эксперт Сергей Кузьменко рассказал, что ни в коем случае нельзя ставить на зарядку смартфон, у которого вздулась батарея, потому что она может взорваться и воспламениться. А это опасно не только для гаджета, но и для вас самих.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, однако, вокруг этого чудо-устройства существует огромное количество различных мифов и большинство людей в них слепо верят. Эксперты развенчали самые популярные из них.
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Новости
Архангел
сегодня, 12:16
Глупость, батарея (аккумулятор) не может одновременно заряжаться и отдавать зарядку! Автору не хватает знаний...
Юрий
сегодня, 11:57
Это позор, а не статья, удалите.