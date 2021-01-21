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Почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

Постарайтесь не нагружать батарею своего телефона

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий

В современном мире сложно обходиться без мобильного телефона, ведь с его помощью мы общаемся, узнаем новости, смотрим фильмы, расплачиваемся в магазинах и прочее. Но, чтобы гаджет прослужил вам дольше, его нужно беречь и не перегружать батарею. Эксперты рассказали, почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки.

Почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

почему нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки (фото из открытых источников)

Главная проблема состоит в том, что, когда вы пользуетесь гаджетом во время зарядки, на аккумулятор приходится высокая нагрузка. Телефон одновременно и получает энергию, и отдает ее, поэтому батарея сильно нагревается. Особенно смартфону тяжело, когда вы играете в игры или выполняете много задач, одновременно его заряжая. Такие постоянные действия приведут к тому, что ваша батарея перегреется и произойдет вздутие. Но это полбеды, ведь купить ее можно в ближайшем магазине. Гораздо хуже, когда перегрев батареи смартфона приводит к взрыву. Да, это бывает редко, но случаи известны.

Помимо этого, постоянная высокая нагрузка приведет к тому, что ваш гаджет начнет плохо работать и его зарядка будет быстро садиться.

Напомним, что эксперт Сергей Кузьменко рассказал, что ни в коем случае нельзя ставить на зарядку смартфон, у которого вздулась батарея, потому что она может взорваться и воспламениться. А это опасно не только для гаджета, но и для вас самих.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что смартфоны плотно вошли в нашу жизнь, однако, вокруг этого чудо-устройства существует огромное количество различных мифов и большинство людей в них слепо верят. Эксперты развенчали самые популярные из них. 


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Источник: https://itsider.com.ua/pochemu-nelzya-polzovatsya-telefonom-vo-vremya-zaryadky/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
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Обусуждения

Архангел

сегодня, 12:16

Глупость, батарея (аккумулятор) не может одновременно заряжаться и отдавать зарядку! Автору не хватает знаний...

Юрий

сегодня, 11:57

Это позор, а не статья, удалите.

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