Одним из главных атрибутов любого современного человека, кроме кошелька и ключей, является мобильный телефон. В этом маленьком гаджете мы храним всю нужную и важную для себя информацию.

почему нельзя «смахивать» приложения в смартфоне (фото из открытых источников)

В смартфоне большинства людей большое количество разных приложений, которые помогают поддерживать коммуникацию, проводить банковские операции или же расслабиться и отвлечься от работы. Но часто пользователи смартфона не закрывают приложения полностью, а просто "смахивают" их с экрана. Почему не стоит так делать рассказал эксперт Сергей Кузьменко.

По его словам, запуск приложения из закрытого состояния требует больших затрат ресурсов гаджета по сравнению с запуском из свернутого режима. Но в то же время "свернутые" программы занимают оперативную память и намного быстрее разряжают батарею вашего телефона.

Эксперт говорит, что ситуация осложняется тем, что нет "средних" приложений с одинаковой оптимизацией, они все потребляют разное количество ресурсов, в том числе в свернутом состоянии. Он рекомендует полностью закрывать приложения на гаджетах с небольшим количеством памяти, а не просто их "смахивать". Батарея на более мощных устройствах будет держаться дольше, но не в тех случаях, когда свернутых приложений много.

Напомним, эксперты рассказали, что многие люди не выключают интернет на телефоне на ночь или в случаях, когда им не пользуются. Почему это ошибка?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нейротехнолог Тимур Садыков рассказал, почему не стоит пользоваться отпечатком пальцев на гаджетах. По его словам, смартфоны и так выполняют роль шпиона и собирателя данных о своем хозяине.

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