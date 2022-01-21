Как заставить компьютер работать быстрее: несколько полезных советов

Как ускорить компьютер. Фото из открытых источников

В пору развития технологий пользователей компьютеров становится всё больше. Однако многие замечают, что со временем их машины начинают работать заметно медленней. Если вы из таких, не расстраивайтесь и не спешите покупать новую технику, возможно несколько простых советов от экспертов, помогут вам в решении этой проблемы.

Несколько основных причин почему компьютер стал работать медленно:

•Загруженность фоновыми процессами.

Некоторые программы, которыми вы не пользуетесь, запускаются одновременно с началом работы компьютера и незаметно для вас продолжают работать. Все они используют ресурсы ПК и соответственно замедляют его работу.

•Жесткий диск

Старый, заполненный или выходящий из строя жесткий диск (HDD) может существенно замедлить компьютер.

•Вирусы и другие вредоносные программы.

Как ускорить работу компьютера:

•Удалить программы из автозагрузки операционной системы.

Многие программы при установке автоматически добавляются в список автозагрузки и начинают работать со стартом ПК. Большое количество такого "балласта" способно замедлить даже мощные компьютеры.

Чтобы удалить программы из автозагрузки можно нажать правой кнопкой мыши (Windows 10 и Windows 8.1) по "Пуск", открыть диспетчер задач, нажать кнопку "Подробнее" (если отображается), а потом перейти на вкладку "Автозагрузка". Отключить программы, которыми вы не пользуетесь.

• Заменить ваш HDD на более новый и быстрый вид накопителя.

В настоящее время уже существует несколько видов более "шустрых" накопителей. Специалисты отмечают, что для рядового пользователя SSD накопитель сейчас считается оптимальным вариантом. После установки этой детали, ПК сможет загружать систему и быть готов к работе всего за несколько секунд.

• Удаление вредоносных программ.

Многие пользователи даже не догадываются, что за медленной работой ПК может стоять вирус. Если на компьютере не установлен антивирус или работает не самая актуальная его версия, возможно, что на устройстве уже "поселился" такой незваный гость. Некоторые вирусы, например скрытые майнеры, добывающие криптовалюту, используя ваше устройство, могут сильно влиять на его работу и даже вывести его из строя.

Чтобы избегать таких проблем, всегда обновляйте свой антивирус и время от времени запускайте сканирование компьютера. Избавившись от вредоносных программ, вы можете существенно ускорить ПК.

•Удаление программ, которыми вы не пользуетесь

В случае если на жестком диске остается мало места нормальная работа Windows становится невозможной.

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