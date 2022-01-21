Стоимость биткоина резко обвалилась: почему так происходит

Стоимость криптовалюты Bitcoin сильно снизилась. Об этом пишет издание Корреспондент.

Bitcoin. Фото из открытых источников

Сегодня, 21 января, стоимость одной монеты Bitcoin упала до 38 536 долларов. Это является самым низким показателем стоимости BTC за последние пол года.

Кроме того, также значительно снизились котировки таких криптовалют, как Binance Coin, Cardano, Solano. Стоимость Ethereum снизилась более чем на семь процентов и торгуется с отметкой 2900 долларов.

Как отмечается в материале, общая капитализация рынка за сутки сократилась на 7,1% и теперь составляет 1,95 триллиона долларов.

Биржевой индекс Nasdaq сократился примерна на 5%, а падение S&P 500 наблюдается на протяжении уже трех недель подряд.



Как пишет СМИ, это связано с ростом доходности десятилетних казначейских облигаций США. Из-за этого инвесторы выводят средства из более рисковых активов. Кроме того, в настоящее время рынок находится в ожидании тейперинга (сворачивания экономических стимулов) и повышения учетной ставки Федрезерва в марте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине найдено место под строительство космодрома. Стало известно, где он может находиться. Однако, как рассказали специалисты, перед началом строительства нужно будет провести согласование с соседней страной, так как одна из ступеней ракеты будет пролетать над её территорией.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что сколько получают директора государственных банков в Украине. Только за декабрь 2021 года глава "Укргазбанка" получил 16,6 миллиона гривен.

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