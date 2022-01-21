Как узнать, что на вашем компьютере скрыто майнят криптовалюту

В современном мире, где криптовалюта с каждым годом приобретает всё большую популярность и вместе с этим учащаются случаи скрытого майнинга. Мошенники создают специальные программы, которые заражают устройства пользователей в Сети, и они незаметно для владельца, зарабатывает деньги разработчику, пользуясь ресурсами зараженной машины.

Как выявить скрытый майнер на компьютере. Фото из открытых источников

Боты-майнеры тщательно маскируются под системные файлы и обычные пользователи зачастую даже не подозревают, что их устройства "в рабстве" у мошенника.

В настоящее время майнеры могут работать на всех операционных системах, браузерах и платформах, а значит, никто не застрахован от заражения этим компьютерным вирусом.

Специалисты называют несколько распространённых путей, которыми майнер может попасть на устройство пользователя:

• Через вредоносные сайты куда мошенники поместили свой код. Также бывают случаи, когда сами администраторы могут добавлять на сайт вредоносный код, который помогает им заработать на посетителях.

• Социальные сети, мессенджеры и т. д.

Часто мошенники делают спам-рассылки с "зараженными" ссылками. Для привлечения внимание пользователя, например, могут написать, что вы выиграли приз и для его получения нужно перейти по ссылке. Если перейти по ней, то на компьютере начнется загрузка файла, который будет хранить в себе скрытый-майнер.

• Пиратский контент. Мошенники могут встраивать своих ботов в файлы других программ, например в видеоигры.

Как понять, что на компьютере майнер?

Основным симптомом является сильная загрузка компьютера (сильно греется, "подвисает", постоянно шумит). Это происходит потому, что бот использует вашу систему для добычи криптовалюты. Для этого он задействует центральный или графический процессор.

Специалисты говорят, что вы можете самостоятельно попытаться узнать, заражен ли ваш ПК майнером, проверив "Диспетчер задач" (зажмите комбинацию клавиш Control-Alt-Delete и перейдите в соответствующий раздел). Подозрение должна вызвать большая загрузка видеокарты или ЦП в простое (может достигать 100%).

Отметим, что майнеры не только предоставляют неудобства, но и способны вывести ваше устройство из строя, так как оно будет постоянно под нагрузкой.

Для того чтобы избавится от нежелательного "гостя", рекомендуется иметь на устройстве актуальную версию антивирусной программы. С помощью неё вы можете провести полное сканирование, которое может обнаружить и обезвредить майнер. Также они могут препятствовать и самому "заражению", выявляя вредоносное ПО даже на этапе загрузки.

Если же это не помогает, то необходимо обратиться за помощью к специалистам.

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