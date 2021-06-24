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Главная Новости IT технологии Как будут выглядеть все версии iPhone 13 (ФОТО)
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Как будут выглядеть все версии iPhone 13 (ФОТО)

В Сети появились изображения макетов новых iPhone

сегодня, 14:05
Автор:

Денис Подставной

В Сети появились первые фотографии с макетами еще не вышедшего смартфона iPhone 13. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Как будут выглядеть все версии iPhone 13 (ФОТО)

В Сети появились изображения нового iPhone. Фото из открытых источников

Судя по снимкам, Apple планирует выпустить четыре версии новой модели - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. По данным издания, эти макеты являются точной копией смартфонов, только без "железа" внутри. Они используются производителями чехлов и позволяют оценить внешний вид будущих гаджетов задолго до их выхода.  

Как и ожидалось, новая серия будет использовать тот же дизайн, что и 12-ая. Из изменений можно отметить расположение камер на обычной и Mini версиях смартфонов. Теперь они будут располагаться диагонально. По заявлениям источника, новинки незначительно прибавят в толщине. Это будет обусловлено большей батареей и улучшенными камерами. 

Ранее в Сети появлялась информация о том, что все модели нового iPhone будут иметь оптическую стабилизацию изображения камеры. 

Как будут выглядеть все версии iPhone 13 (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что приложение Twitter для смартфонов под управлением операционной системы iOS получило обновление. В апдейте разработчики добавили функцию, которая позволит пользователям Twitter взаимодействовать с другой популярной социальной сетью. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что американская компания Apple прекратила производство одного из своих смартфонов. Инсайдеры рассказали о причине снятия с производства одной из версий айфона 12-ой линейки, а также о дальнейших планах компании касательно данного гаджета. Подробней об этом читайте в нашей статье


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