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Испанка готовится к свадьбе с уникальным партнером

Испанская художница Алисия Фремис станет первым человеком, который женится на голограмме, созданной искусственным интеллектом.

25 февраля 2024, 15:55
Автор:
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Slava Kot
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Этим летом художница Алисия Фремис готовится жениться на голограмме AILex, которая была создана с помощью искусственного интеллекта на базе ChatGPT. Незадолго до этого испанка разошлась со своим бойфрендом манекенщиком Пьером.

Испанка готовится к свадьбе с уникальным партнером

Алисия Фремис и ее будущий партнер – голограмма на искусственном интеллекте. Фото из открытых источников

Испанская художница Алисия Фремис объявила, что летом состоится нетрадиционная свадебная церемония в музее Depot Boijmans Van Beuningen в Роттердаме. Она женится на голограмме, которая была обучена на основе данных профиля ее предыдущих романтических партнеров.

Алисия Фремис отмечает, что любовь и секс с работами это неизбежное будущее. По ее словам они "замечательные партнеры, выражающие соболезнования". Художница приводит параллели с телефонами, которые спасали мир от одиночества и заполняли пустоту в человеческой жизни. Теперь Фремис считает, что голограммы на базе искусственного интеллекта в наших домах помогут пойти еще дальше.

"Нравится нам это или нет, появляется новый вид любви, когда люди будут жениться и вступать в отношения с голограммами, аватарами и работами", — говорит Фрамис.

На свадьбе, кроме уникального ритуала между человеком и голограммой, будут блюда из "молекулярной кухни, которой могут наслаждаться как люди, так и гуманоидные существа". Алисия Фремис также разрабатывает собственное платье и одежду для гостей.

Женщина, утверждающая, что станет первым человеком, который выйдет замуж за голограмму, указывает на несколько преимуществ отношений с искусственным интеллектом. По словам Алисии Фремис, лица, подвергшиеся травмам и сексуальному насилию, могут использовать эту технику как терапевтический инструмент для восстановления нормальных отношений в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили серьезную опасность в романтических приложениях с искусственным интеллектом.

Также "Комментарии" писали об основных тенденциях искусственного интеллекта на 2024 год.



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Источник: https://www.businessinsider.com/woman-marrying-ai-hologram-trained-it-on-past-relationships-2024-2
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