Искусственный интеллект поможет расшифровать древнейшее человеческое письмо

Исследователи из Тель-Авивского университета и Университета Ариэль разработали модель искусственного интеллекта, которая может автоматически переводить аккадский клинописный текст на английский язык. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание JP.

Клинопись. Фото из открытых источников

Специалисты по истории Ассирии и Месопотамии тратят много лет, чтобы понять аккадские тексты, написанные одной из древнейших форм письма – клинописью. Существует сотни тысяч глиняных табличек, написанных клинописным текстом, однако для исследования не хватает экспертов.

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"Большинство этих документов остаются непереведенными и недоступными из-за их огромного количества и ограниченного количества экспертов, которые могут их прочитать", — пишут исследователи.

Кроме того, клинопись имеет сложную структуру, поскольку одни и те же символы могут обозначать как конкретные слова, так и нести фонетическое или грамматическое значение.

Доктор Шай Гордин из Университета Ариэль и доктор Гай Гутерц, доктор Джонатан Берант и доктор Омер Леви из Тель-Авивского университета разработали модели ИИ для перевода аккадских текстов. Исследователи выяснили, что в некоторых предложениях программа создавала "галлюцинации" – синтаксически правильные слова на английском языке, однако не достоверный перевод с аккадского. Однако ученые утверждают, что в большинстве случаев программа создает полезные варианты, которые могут быть отправной точкой для дальнейших исследований. Искусственный интеллект предоставит исходный текст, а люди его со временем отредактируют.

Написанные клинописью глиняные таблички задокументировали политическую, социальную, экономическую и научную историю древней Месопотамии.

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