Искусственный интеллект ChatGPT ответил заменит ли он программистов

Google решил провести эксперимент с популярным чат-ботом ChatGPT, работающим на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Для ChatGPT были заданы вопросы для собеседования на должность по программированию в Google. О результатах, которые получил искусственный интеллект, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на PC mag.

Искусственный интеллект рассказал заменит ли он программистов. Фото из открытых источников

Американский технологический гигант провел ряд тестирований нескольких чат-ботов с искусственным интеллектом, для возможного интегрирования его в свою работу, в частности, для поисковика Google. Компания задала чат-боту ChatGPT вопросы собеседования, которые проходят для определения уровня программистов на должность в Google.

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По результатам собеседования искусственный интеллект получил третий уровень программиста, считающегося в США должностью начинающего, однако средняя зарплата за такую работу составляет около 183 тыс. долларов в год.

Кроме того, искусственный интеллект спросили, сможет ли он заменить разработчиков программного обеспечения.

"Нет, ChatGPT не заменит инженеров программного обеспечения", — ответил искусственный интеллект и добавил, что "ChatGPT — это инструмент, который может помочь с определенными задачами, но он не может полностью заменить креативность, навыки решения проблем и способность критического мышления инженера-программиста . Кроме того, для эффективной работы ChatGPT нужен человеческий надзор и руководство".

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