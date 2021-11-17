Instagram будет проверять пользователей с помощью видео-селфи

Разработчики популярной социальной сети Instagram добавили новую функцию в своё приложение. Об этом сообщает издание The Verge.

Instagram - фото из открытых источников

Как стало известно, теперь соцсеть будет идентифицировать своих пользователей с помощью видео-селфи. Как отмечается в статье, новые меры будут направлены на борьбу с ботами.

Разработчики рассказали, что проверка пользователя будет происходить только в том случае, если за его аккаунтом была замечена "подозрительная активность". Например, если пользователь подписался на большое количество страниц за небольшой промежуток времени или если быстро поставил много лайков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что американская компания Google обновила одно из своих приложений. Теперь в программе Искусство и культура" пользователи смогут искать двойников своих домашних животных на произведениях искусства. Для того чтобы начать поиск, нужно будет сделать фотографию питомца или загрузить уже имеющийся снимок из галереи, а потом нажать на "поиск". Спустя некоторые время приложение подберет несколько изображений, в котором будет находиться информация об экспонате.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что Google разрешит несовершеннолетним пользователям удалять собственные фотографии из результатов поиска. Воспользоваться новой возможностью сможет любое лицо не достигшее 18-летия или его родители. Для удаления фото нужно будет заполнить анкету и отправить её на рассмотрение сотрудникам компании. После чего нужное изображение будет полностью удалено из системы и не будет отображаться ни в одной функции поиска.

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