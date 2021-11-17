logo

BTC/USD

60295.24

ETH/USD

4223.62

LTC/USD

230.35

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

30.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Instagram будет проверять пользователей с помощью видео-селфи
commentss НОВОСТИ Все новости

Instagram будет проверять пользователей с помощью видео-селфи

Новые меры будут направлены на борьбу с ботами в Instagram

сегодня, 18:16
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Разработчики популярной социальной сети Instagram добавили новую функцию в своё приложение. Об этом сообщает издание The Verge. 

Instagram будет проверять пользователей с помощью видео-селфи

Instagram - фото из открытых источников

Как стало известно, теперь соцсеть будет идентифицировать своих пользователей с помощью видео-селфи. Как отмечается в статье, новые меры будут направлены на борьбу с ботами. 

Разработчики рассказали, что проверка пользователя будет происходить только в том случае, если за его аккаунтом была замечена "подозрительная активность". Например, если пользователь подписался на большое количество страниц за небольшой промежуток времени или если быстро поставил много лайков. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что американская компания Google обновила одно из своих приложений. Теперь в программе Искусство и культура" пользователи смогут искать двойников своих домашних животных на произведениях искусства. Для того чтобы начать поиск, нужно будет сделать фотографию питомца или загрузить уже имеющийся снимок из галереи, а потом нажать на "поиск". Спустя некоторые время приложение подберет несколько изображений, в котором будет находиться информация об экспонате. 

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что Google разрешит несовершеннолетним пользователям удалять собственные фотографии из результатов поиска. Воспользоваться новой возможностью сможет любое лицо не достигшее 18-летия или его родители. Для удаления фото нужно будет заполнить анкету и отправить её на рассмотрение сотрудникам компании. После чего нужное изображение будет полностью удалено из системы и не будет отображаться ни в одной функции поиска. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2021/11/16/22785931/instagram-video-selfie-identity-confirmation-bots-accounts
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!