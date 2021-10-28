Google разрешил удалять фотографии из поиска: как это сделать

Американская компания Google добавила новый инструмент для своей поисковой системы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Google. Фото: Pixabay

Разработчики известного поисковика позволят пользователям удалять фотографии подростков и детей из результатов поиска по обращению них самих или их родителей.

Таким образом в компании предоставляют новый инструмент несовершеннолетним пользователям для контроля над своими фотографиями, которые выдаются в поисковой системе.

Представители компании заявили, что отныне любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны смогут отправить запрос на удаление фотографий, выполнив несколько не сложных шагов. После этого они больше не будут показываться во вкладке "Изображения" или как эскизы ни в одной функции в поиске.

Для удаления изображения потребуется заполнить анкету. В ней нужно указать инициалы и возраст несовершеннолетнего, фотографию которого пользователь намеривается удалить из поиска. Также к анкете нужно прикрепить URL изображения и адреса страниц результатов поиска, что содержат данную фотографию.

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