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Google разрешил удалять фотографии из поиска: как это сделать

Подать заявку может любое лицо младше 18 лет или его родители

сегодня, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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Американская компания Google добавила новый инструмент для своей поисковой системы. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Google разрешил удалять фотографии из поиска: как это сделать

Google. Фото: Pixabay

Разработчики известного поисковика позволят пользователям удалять фотографии подростков и детей из результатов поиска по обращению них самих или их родителей.

Таким образом в компании предоставляют новый инструмент несовершеннолетним пользователям для контроля над своими фотографиями, которые выдаются в поисковой системе. 

Представители компании заявили, что отныне любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны смогут отправить запрос на удаление фотографий, выполнив несколько не сложных шагов. После этого они больше не будут показываться во вкладке "Изображения" или как эскизы ни в одной функции в поиске.

Для удаления изображения потребуется заполнить анкету. В ней нужно указать инициалы и возраст несовершеннолетнего, фотографию которого пользователь намеривается удалить из поиска. Также к анкете нужно прикрепить URL изображения и адреса страниц результатов поиска, что содержат данную фотографию. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что популярная социальная сеть Instagram добавила новую возможность для пользователей в своей приложении. Теперь владелец любого аккаунта сможет добавлять гиперссылки в свои Stories. Представители соцсети рассказали, как это сделать. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что компания Apple выпустила новую версию своих популярных наушников. Дизайн новинки напоминает дизайн старших беспроводных "собратьев" от Apple с приставкой Pro. 


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Источник: https://blog.google/products/search/giving-kids-and-teens-more-control-over-their-images-search/
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