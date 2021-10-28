logo

BTC/USD

61066.08

ETH/USD

4165.81

LTC/USD

188.84

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии В Instagram появилась новая функция: как ею воспользоваться
commentss НОВОСТИ Все новости

В Instagram появилась новая функция: как ею воспользоваться

Разработчики популярной социальной сети добавили новую возможность в своё приложение

сегодня, 13:00
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В популярной социальной сети Instagram появилась новая функция. Об этом сообщается на официальном сайте компании. 

В Instagram появилась новая функция: как ею воспользоваться

Instagram - фото из открытых источников

Теперь всем пользователям социальной сети стала доступна возможность добавления гиперссылки в Srories. В блоге Instagram разработчики пояснили, что такой ссылкой может быть реклама сайта, полезная информация или ссылка на товар. 

Отметим, что ранее данная возможность была доступна только для пользователей с верифицированными учетными записями или с аккаунтами, что имели определенное количество подписчиков.

Чтобы добавить стикер со ссылкой, необходимо:

Сохранить или загрузить контент в свою историю

Выберать инструмент стикер на верхней панели навигации

Коснуться стикера "Ссылка", чтобы добавить желаемую ссылку, а затем нажать "Готово"

Наклеять наклейку на свою историю и нажать на неё, чтобы увидеть вариации цвета

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что американская компания Apple выпустила новую версию своих популярных беспроводных наушников. Новинка была представлена на второй осенней презентации. AirPors 3 получили дизайн схожий со старшей Pro версией, но это не затронуло формат наушников. Они по-прежнему остаются вкладышами. Обновленные технические характеристики также приблизили их к более дорогой версии яблочного гаджета.

Также "Комментарии" информировали о том, что известный миллиардер Илон Маск забавно "подколол" генерального директора компании Apple. Под постом в соцсети, где Тим Кук рассказывал поклонникам об открытии нового фирменного магазина, предприниматель оставил комментарий, где позвал всех посмотреть на салфетку. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://about.instagram.com/blog/announcements/expanding-sharing-links-in-stories-to-everyone
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!