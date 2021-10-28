В Instagram появилась новая функция: как ею воспользоваться

В популярной социальной сети Instagram появилась новая функция. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Instagram - фото из открытых источников

Теперь всем пользователям социальной сети стала доступна возможность добавления гиперссылки в Srories. В блоге Instagram разработчики пояснили, что такой ссылкой может быть реклама сайта, полезная информация или ссылка на товар.

Отметим, что ранее данная возможность была доступна только для пользователей с верифицированными учетными записями или с аккаунтами, что имели определенное количество подписчиков.

Чтобы добавить стикер со ссылкой, необходимо:

•Сохранить или загрузить контент в свою историю

•Выберать инструмент стикер на верхней панели навигации

•Коснуться стикера "Ссылка", чтобы добавить желаемую ссылку, а затем нажать "Готово"

•Наклеять наклейку на свою историю и нажать на неё, чтобы увидеть вариации цвета



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что американская компания Apple выпустила новую версию своих популярных беспроводных наушников. Новинка была представлена на второй осенней презентации. AirPors 3 получили дизайн схожий со старшей Pro версией, но это не затронуло формат наушников. Они по-прежнему остаются вкладышами. Обновленные технические характеристики также приблизили их к более дорогой версии яблочного гаджета.

Также "Комментарии" информировали о том, что известный миллиардер Илон Маск забавно "подколол" генерального директора компании Apple. Под постом в соцсети, где Тим Кук рассказывал поклонникам об открытии нового фирменного магазина, предприниматель оставил комментарий, где позвал всех посмотреть на салфетку.





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