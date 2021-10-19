Apple выпустили новую версию AirPods: как они выглядят (ФОТО)

Американская компания Apple выпустила новую версию своих беспроводных наушников. Об этом сообщает издание УНИАН.

Компания Apple, фото с открытых источников

Новинка была представлена на второй осенней презентации компании. В ходе прямой трансляции стало известно о новом дизайне и возможностях гаджета.

AirPods 3 получили дизайн схожий со старшей Pro версией. Однако, их формат остался прежним. Наушники являются вкладышами.

Отмечается, что обновленные технические характеристики также приблизили их к более дорогой версии яблочного гаджета. Третья версия получила поддержку пространственного аудио, защиту от попадания воды и систему управления в "ножках" наушника.

Кроме того, новые AirPods смогут похвастаться адаптивным эквалайзером, который может подстраиваться под особенности уха пользователя.





Напомним, ранее "Комментарии" информировали американская компания Apple запатентовала гибкую батарею для смартфонов. Инженеры исследуют батареи, которые могут заполнить пробелы в гибких устройствах, таких как будущий iPhone Fold. Apple смотрит на то, как гибкая батарея может быть ключевой частью создания гибкого устройства, а не на то, как разместить батарею в нём. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что эксперт сделал предположение о том, когда Apple сможет выпустить смартфон, в котором будет полностью отсутствовать "чёлка". Он считает, что в будущем флагманские яблочные гаджеты будут оснащаться подэкранной камерой. Благодаря этому, удастся отказаться от выреза. Кроме того, эксперт рассказал, что цель Apple состоит в том, чтобы все его будущие устройства поддерживали FaceID.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!