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Apple выпустили новую версию AirPods: как они выглядят (ФОТО)

Новинка была представлена на второй осенней презентации компании

сегодня, 12:51
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Apple выпустила новую версию своих беспроводных наушников. Об этом сообщает издание УНИАН.

Apple выпустили новую версию AirPods: как они выглядят (ФОТО)

Компания Apple, фото с открытых источников

Новинка была представлена на второй осенней презентации компании. В ходе прямой трансляции стало известно о новом дизайне и возможностях гаджета. 

AirPods 3 получили дизайн схожий со старшей Pro версией. Однако, их формат остался прежним. Наушники являются вкладышами. 

Отмечается, что обновленные технические характеристики также приблизили их к более дорогой версии яблочного гаджета. Третья версия получила поддержку пространственного аудио, защиту от попадания воды и систему управления в "ножках" наушника. 

Кроме того, новые AirPods смогут похвастаться адаптивным эквалайзером, который может подстраиваться под особенности уха пользователя. 

Apple выпустили новую версию AirPods: как они выглядят (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее "Комментарии" информировали американская компания Apple запатентовала гибкую батарею для смартфонов. Инженеры исследуют батареи, которые могут заполнить пробелы в гибких устройствах, таких как будущий iPhone Fold. Apple смотрит на то, как гибкая батарея может быть ключевой частью создания гибкого устройства, а не на то, как разместить батарею в нём. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что эксперт сделал предположение о том, когда Apple сможет выпустить смартфон, в котором будет полностью отсутствовать "чёлка". Он считает, что в будущем флагманские яблочные гаджеты будут оснащаться подэкранной камерой. Благодаря этому, удастся отказаться от выреза. Кроме того, эксперт рассказал, что цель Apple состоит в том, чтобы все его будущие устройства поддерживали FaceID.


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Источник: https://www.unian.net/science/kompaniya-apple-prezentovala-novye-airpods-chto-izmenilos-novosti-11580271.html
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