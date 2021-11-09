Pet Portraits: теперь Google может найти двойников домашних питомцев на произведениях искусства

Американская компания Google представила новую функцию. Об этом сообщает издание Лайфкахер.

Google. Фото: Pixabay

Разработчики добавили в свое приложение "Искусство и культура" новую возможность под названием Pet Portraits. Новинка позволяет осуществлять поиск на произведениях искусства животных, похожих на своих домашних питомцев.

После того как пользователь загружает фотографию своего любимца, алгоритмы на базе искусственного интеллекта будут пытаться найти двойников на различных картинах, рисунках или даже статуэтках.

После успешного завершения поиска, пользователь сможет в одно касание перейти к предложенному экспонату и узнать больше о нем. Свои результаты можно сохранять в виде слайд-шоу.

Для того чтобы воспользоваться данной функцией нужно:

• Обновить до последней версии приложение "Искусство и культура";

• Запустить камеру и выбрать Pet Portraits;

• Сделать фото питомца (можно загрузить из галереи);



• Дождаться окончания поиска.

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