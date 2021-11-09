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Главная Новости HI-tech технологии Pet Portraits: теперь Google может найти двойников домашних питомцев на произведениях искусства
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Pet Portraits: теперь Google может найти двойников домашних питомцев на произведениях искусства

Искать двойников питомца с помощью приложения "Искусство и культура" можно будет даже на статуэтках

сегодня, 12:30
Автор:

Денис Подставной
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Американская компания Google представила новую функцию. Об этом сообщает издание Лайфкахер. 

Pet Portraits: теперь Google может найти двойников домашних питомцев на произведениях искусства

Google. Фото: Pixabay

Разработчики добавили в свое приложение "Искусство и культура" новую возможность под названием Pet Portraits. Новинка позволяет осуществлять поиск на произведениях искусства животных, похожих на своих домашних питомцев.

После того как пользователь загружает фотографию своего любимца, алгоритмы на базе искусственного интеллекта будут пытаться найти двойников на различных картинах, рисунках или даже статуэтках.

После успешного завершения поиска,  пользователь сможет в одно касание перейти к предложенному экспонату и узнать больше о нем. Свои результаты можно сохранять в виде слайд-шоу.

Для того чтобы воспользоваться данной функцией нужно:

• Обновить до последней версии приложение "Искусство и культура";

• Запустить камеру и выбрать Pet Portraits;

• Сделать фото питомца (можно загрузить из галереи);

• Дождаться окончания поиска. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что разработчики популярной социальной сети Instagram добавили новую возможность в своё приложение. C помощью неё теперь все пользователи смогут добавлять гиперссылки в свои в Srories. Сообщается, что такой ссылкой может быть, например, реклама сайта или полезная информация. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что компания Apple выпустила новую модель своих популярных беспроводных наушников. Гаджет получил обновленный дизайн, который теперь напоминает его "старшего брата" с приставкой Pro. Также были обновлены и технические характеристики наушников. 


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Источник: https://lifehacker.ru/google-pet-portraits/?utm_source=twitter&utm_campaign=auto_tw&utm_medium=social
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