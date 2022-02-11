Илон Маск назвал "идиотизмом" одно из решений компании Tesla

Основатель таких компаний как Tesla и SpaceX Илон Маск признал, что решение остановить производство оригинальной версии Model X после анонса обновлённого транспортного средства являлось неверным. Об этом сообщает издание IXBT.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

"Было идиотизмом прекращать производство оригинальной версии Model X в декабре 2020 года, когда спрос на автомобиль всё ещё был очень большим!" — пишет Илон Маск в социальной сети Twitter.

Так он ответил на сообщение основателя компании Twin Birch, который написал следующее: "Вот вам критика: выпуск обновлённой модели Model X был ужасным, а отсутствие связи с клиентами, которые ждали свой автомобиль год или более и продолжают ждать, разочаровывает. Я знаю, что глобальная ситуация с поставками ужасна, но было бы неплохо ответить".

Как передает издание, в 2021 году производство автомобилей Model X и Model S снизилось на 55% по сравнению с 2020 годом.





Фото: twitter.com/elonmusk

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что миллиардер и предприниматель Илон Маск показал на фото космическую ракету с установленным кораблем. Аппарат уже полностью собран и готов к первому запуску. Он должен будет состояться этой весной.

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Сайт "Комментарии" писал, что В США сделали новое заявление о вторжении России в Украину. Блинкен снова повторил призыв Госдепа к гражданам Штатов незамедлительно покинуть территорию нашей страны.

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