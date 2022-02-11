logo

BTC/USD

43459.74

ETH/USD

3097.39

LTC/USD

132.96

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Илон Маск показал самую большую ракету в мире: Starship готов к запуску (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Илон Маск показал самую большую ракету в мире: Starship готов к запуску (ФОТО)

Ракета, состоящая из ускорителей Super Heavy и корабля Starship, предназначена для доставки людей и грузов на Луну и Марс

сегодня, 11:38
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:








Основатель компании SpaceX Илон Маск показал, как выглядит самая большая ракета в истории. Об этом пишет издание IXBT. 

Илон Маск показал самую большую ракету в мире: Starship готов к запуску (ФОТО)

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Вчера, 10 февраля, на странице Илона Маска был опубликован видеоролик, который демонстрирует процесс сборки космического корабля  ракеты Starship с обеими ступенями. На опубликованных кадрах можно было увидеть, как с помощью механизированных "рук" башня "Мехазилла" поднимает и устанавливает прототип корабля Starship 20 на ракету-носитель Super Heavy Booster 4. 

В конечном итоге компания SpaceX успешно завершила данную работу. Фотографии ракеты в сборе опубликовал Маск. 

Илон Маск показал самую большую ракету в мире: Starship готов к запуску (ФОТО) - фото 2

Фото: twitter.com/elonmusk

Для справки: Starship был собран перед первым орбитальным запуском, который может состояться уже этой весной. Ракета, состоящая из ускорителей Super Heavy и корабля Starship, предназначена для доставки людей и грузов на Луну и Красную планету. 
Кроме того, на официальном YouTube-канале был опубликован ролик, демонстрирующий то, как предполагается использовать ракету. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что астрономы из американского ведомства NASA увидели в космосе "пиццу". Фотографию с "пепперони" они опубликовали в соцсети и таким образом оригинально поздравили всех с Международным днем пиццы. На самом деле "пицца" является визуализацией штормов на планете Юпитер. 
Читайте также о том, Литва отреагировала на слова Путина об Украине. По словам премьер-министра Литвы, очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны. 
Читайте также о том, что США привлекут к ответственности россиян из-за использования допинга на Олимпиаде. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/11/kompanija-ilona-maska-sobrala-samuju-bolshuju-raketu-v-istorii-pri-pomoshi-mehazilly-i-pokazala-kak-ona-budet.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!