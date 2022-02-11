Илон Маск показал самую большую ракету в мире: Starship готов к запуску (ФОТО)



















Основатель компании SpaceX Илон Маск показал, как выглядит самая большая ракета в истории. Об этом пишет издание IXBT.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Вчера, 10 февраля, на странице Илона Маска был опубликован видеоролик, который демонстрирует процесс сборки космического корабля ракеты Starship с обеими ступенями. На опубликованных кадрах можно было увидеть, как с помощью механизированных "рук" башня "Мехазилла" поднимает и устанавливает прототип корабля Starship 20 на ракету-носитель Super Heavy Booster 4.

В конечном итоге компания SpaceX успешно завершила данную работу. Фотографии ракеты в сборе опубликовал Маск.





Фото: twitter.com/elonmusk

Для справки: Starship был собран перед первым орбитальным запуском, который может состояться уже этой весной. Ракета, состоящая из ускорителей Super Heavy и корабля Starship, предназначена для доставки людей и грузов на Луну и Красную планету.

Кроме того, на официальном YouTube-канале был опубликован ролик, демонстрирующий то, как предполагается использовать ракету.





Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что астрономы из американского ведомства NASA увидели в космосе "пиццу" . Фотографию с "пепперони" они опубликовали в соцсети и таким образом оригинально поздравили всех с Международным днем пиццы. На самом деле "пицца" является визуализацией штормов на планете Юпитер.

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