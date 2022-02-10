Илон Маск впервые показал "Мехазиллу" в работе: устанавливает Starship на ракету-носитель (ВИДЕО)

Известный американский миллиардер и предприниматель Илон Маск показал в действии башню с механизированной рукой на космодроме SpaceX. Об этом пишет издание IXBT.

Илон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Основатель компании SpaceX показал в работе башню "Мехазилла", которая будет помогать космическим ракетам во время приземления. 140-метровая башня будет "ловить" ракеты Super Heavy и космические корабли Starship и устанавливать их точно на место подготовки к следующим запускам.

Илон Маск поделился в социальной сети Twitter фотографиями и видео, на которых запечатлена работа башни. Происходящее предприниматель прокомментировал следующим образом: ""Руки" башни Mechazilla поднимают космический корабль Starship на ракету-носитель Super Heavy"

Для справки: первый орбитальный запуск космической ракеты SpaceX Super Heavy может состояться уже этой весной.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во время своей миссии на Марсе робот-исследователь космического ведомства NASA получил множество повреждений. На колесах ровера образовалось множество дыр. Однако, в ведомстве заверили, что даже в таком состоянии робот продолжит свою работу на Красной планете.

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