Ученые NASA увидели "пиццу" в космосе: как она выглядит (ВИДЕО)



















Специально к Международному дню пиццы, который отмечали вчера, 9 февраля, американское ведомство NASA опубликовало видео с "космическим пепперони". Видео было опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

NASA. Фото из открытых источников

"Как насчет межпланетного Дня пиццы? В ходе нашей миссии "Юнона" в 2017 году на Юпитер обрушились бури "пепперони"", — так подписали свой пост в NASA.





Видео: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM



В этой анимации зритель находится низко над северным полюсом Юпитера, чтобы проиллюстрировать трехмерные аспекты центрального циклона региона и восьми окружающих его циклонов.

В фильме используются изображения, полученные на основе данных, собранных прибором Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) на борту миссии NASA "Юнона" во время его четвертого пролета над массивной планетой.

Инфракрасные камеры используются для определения температуры атмосферы Юпитера и дают представление о том, как работают мощные циклоны на полюсах Юпитера. В анимации желтые области теплее (или глубже в атмосфере Юпитера), а темные области холоднее (или выше в атмосфере Юпитера). На этом снимке самая высокая "яркостная температура" составляет около 260К (около -13°С), а самая низкая около 190К (около -83°С).

"Яркостная температура" — это измерение сияния на расстоянии 5 мкм, идущего вверх от верхних слоев атмосферы к Юноне, выраженное в единицах температуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что специалисты из NASA сделали фото галактики, которая является домом для чёрной дыры. В ведомстве рассказали, что хотя и данных объектов "плохая репутация", конкретно эта чёрная дыра не разрушает, а наоборот создает.

Cайт "Комментарии" писал о том, что Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага.

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