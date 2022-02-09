Не такой как все: NASA запечатлело дом космического монстра (ФОТО)

Астрономы космического ведомства NASA запечатлели "антигероя астрономии". Снимок был опубликован на официальной странице ведомства.

Hubble. Фото: nasa.gov

Черные дыры имеют плохую репутацию. Их считают голодными монстрами, пожирающими планеты и звезды, но недавние данные, полученные космической обсерваторией NASA Hubble, показывают обратное. В центре карликовой галактики черная дыра создает звезды, способствуя бурному формированию новых звезд в галактике.

Это эффект, противоположный тому, что наблюдается в более крупных галактиках, где материал, падающий на черную дыру, уносится окружающими магнитными полями, образуя пылающие струи плазмы, движущиеся со скоростью, близкой к скорости света.



Газовые облака, попавшие на пути этих струй, нагреваются выше их способности охлаждаться и образовывать звезды. Но с менее массивной черной дырой, такой как та, что находится в этой карликовой галактике, ее более мягкий истечение сжимает газ ровно настолько, чтобы создать новое звездообразование.

Для справки: на опубликованном фото изображена галактика под названием Henize 2-10.

Фото: NASA, European Space Agency, Zachary Schutte (XGI), Amy Reines (XGI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что шестиколесный ровер американского ведомства NASA получил множество повреждений во время передвижения по Красной планеты. На его колесах образовались огромные дыры. Однако специалисты рассказали, что даже с этими повреждениями робот продолжит свою миссию.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что космическая обсерватория сделала снимок яркой далекой галактики, в центре которой находится тяжелая чёрная дыра. По словам исследователей, её масса превышает массу нашей галактики в более чем десять раз.

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