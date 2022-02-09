Образовались огромные дыры: Марсоход NASA получил повреждения на Красной планете (ФОТО)

Марсоход NASA Curiosity оставил множество следов на Марсе за последние девять с лишним лет, но Красная планета отвечает тем же. Об этом пишет издание Space.

NASA. Фото из открытых источников

Как пишет издание, суровый ландшафт внутри марсианского кратера Гейла существенно повредил шесть алюминиевых колес Curiosity. Отмечается, что хотя ущерб и выглядит драматичным, но робот-исследователь продолжит свою работу на протяжении еще некоторого времени.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

"Ожидается, что оставшейся одометрии будет достаточно для поддержки Curiosity на протяжении оставшейся части миссии.", — передает слова представителя NASA издание Space.

Также в ведомстве добавили, что выбоины и прорези на колесах вездехода "всегда выглядят неприятнее, чем они есть на самом деле".

Для справки: Curiosity приземлился на дно кратера Гейла в августе 2012 года с миссией определить, могла ли когда-нибудь в этом районе существовать микробная жизнь.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что солнечная буря снова обрушится на Землю. Когда следует ожидать геомагнитные бури. Извержение нашей звезды спровоцирует геомагнитные бури и полярные сияния.

Сайт "Комментарии" писал о том, что Украина переходит в несвойственный для нее климат. Летом 2022 года ожидается больше осадков, а жаркие периоды будут чередоваться с более традиционными. Каких аномалий ждать в 2022 году.

Читайте также о том, что в Египте раскопали уникальную капсулу времени. В ней оказалась потрясающая находка. Находка дает представление о повседневной жизни древнего города Атрибиса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!