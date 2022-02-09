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Образовались огромные дыры: Марсоход NASA получил повреждения на Красной планете (ФОТО)

Суровый ландшафт внутри марсианского кратера Гейла существенно повредил шесть алюминиевых колес Curiosity

сегодня, 13:35
Автор:

Денис Подставной
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Марсоход NASA Curiosity оставил множество следов на Марсе за последние девять с лишним лет, но Красная планета отвечает тем же. Об этом пишет издание Space. 

Образовались огромные дыры: Марсоход NASA получил повреждения на Красной планете (ФОТО)

NASA. Фото из открытых источников

Как пишет издание, суровый ландшафт внутри марсианского кратера Гейла существенно повредил шесть алюминиевых колес Curiosity. Отмечается, что хотя ущерб и выглядит драматичным, но робот-исследователь продолжит свою работу на протяжении еще некоторого времени. 

Образовались огромные дыры: Марсоход NASA получил повреждения на Красной планете (ФОТО) - фото 2

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

"Ожидается, что оставшейся одометрии будет достаточно для поддержки Curiosity на протяжении оставшейся части миссии.", — передает слова представителя NASA издание Space. 

Также в ведомстве добавили, что выбоины и прорези на колесах вездехода "всегда выглядят неприятнее, чем они есть на самом деле". 

Для справки: Curiosity приземлился на дно кратера Гейла в августе 2012 года с миссией определить, могла ли когда-нибудь в этом районе существовать микробная жизнь.

Образовались огромные дыры: Марсоход NASA получил повреждения на Красной планете (ФОТО) - фото 3

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

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Источник: https://www.space.com/nasa-mars-rover-curiosity-wheel-damage-photos
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Обсуждения

Віктор Віктор

сегодня, 14:23

Треба було Росава SnowGard ставити. Не погана гума і дешева.

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