Google потерял 100 миллиардов долларов из-за ошибки искусственного интеллекта

Компания Google провела демонстрацию собственного чат-бота Bard, работающего на основе сложных алгоритмов искусственного интеллекта. Во время показа функций новой разработки искусственный интеллект совершил ошибку, которая привела к падению акций Google на сумму в 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Evening Standart.

Google потерял 100 миллиардов из-за ошибки ИИ. Фото из открытых источников

Google активно работает над разработкой собственного ИИ, чтобы интегрировать его в поисковую систему и не отставать от трендов, особенно ChatGPT. Во время презентации собственной технологии Bard, искусственный интеллект дал неправильный ответ, что привело к потере 100 миллиардов долларов США для компании Alphabet, являющейся владельцем Google.

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В презентационном ролике искусственный интеллект Bard должен ответить на вопросы о новых открытиях телескопа Джеймса Уэбба. Bard дает несколько предположений, включая, что телескоп Джеймс Уэбб сделал первое фото планет за пределами солнечной системы. Однако первые обиды экзопланеты были сделаны "Очень большим телескопом" в 2004 году, за 17 лет до запуска телескопа Джеймса Уэбба.

Именно это заблуждение в презентации искусственного интеллекта от Google привело к падению акций компании на 9% и общую сумму в 100 млрд долларов.

"Это подчеркивает важность тщательного процесса тестирования, который мы начинаем на этой неделе с помощью нашей программы доверенных тестировщиков", – отреагировали в Google.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект ответил, заменит ли он человечество.

Также "Комментарии" писали о том, что человечество впервые отправило искусственный интеллект за пределы Земли.