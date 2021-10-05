Социальные сети Facebook и Instagram не работали около шести часов. Масштабнейший сбой затронул и другие платформы, включая WhatsApp, Netflix, Steam, PlayStation, Zoom, Viber, YouTube и Tinder. Потери у их владельцев – огромные, в том числе репутационные. Так, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга на фоне глобального сбоя в работе компании и принадлежащих ей соцсетей снизилось более чем на 6 млрд долларов.

Глобальный сбой соцсетей: выводы, которые необходимо сделать человечеству - фото из открытых источников

Тем временем активно распространяется информация об утечке в сеть данных 1,5 млрд пользователей Facebook.

Эксперты сделали главные выводы после подобного рода инцидентов.

Произошедший информационный катаклизм показал – человечеству ещё рано или вообще не стоит переносить свою жизни и активность в "цифру"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак уверен: вчерашний масштабный сбой в работе ключевых соцсетей и мессенджеров показал, что человек беззащитен перед тем, что он создал.

"Не думаю, что произошедшее связано с внешним злонамеренным влиянием, хотя детальное расследование должно подтвердить или опровергнуть данный довод. Ключевой вывод, который должно вынести человечество: "мы не в состоянии контролировать то, что мы порождаем. Дальнейшие сбои могут более масштабными, длительными и с более серьезными последствиями", – уверен эксперт.

По его мнению, в результате такого информационного катаклизма, многие люди осознали, что их единственная связь с внешним миром или другим людьми происходит исключительно через социальные сети. Нет соцсетей — нет связи.

"Многие топовые блогеры миллионники, хоть и не надолго, но осознали, что без соцсетей они просто люди, которые в обычной жизни ничего не умеют. Нет соцсетей — нет смысла жизни и заработка", – отмечает Иван Ступак.

Он считает, что произошедший информационный катаклизм показал – человечеству ещё рано или вообще не стоит переносить свою жизни и активность в "цифру".

"Цифровой мир может стать еще более хрупким и более уязвимым, если за него возьмутся люди с нечистым и деструктивными намерениями, – акцентирует эксперт. – Вы только представьте, если подобный сбой произойдёт в работе автопилота автомобилей Тесла или любого другого производителя. Сотни тысяч автомобилей по всему миру превратятся в неуправляемые (или управляемые из вне) снаряды массового поражения. Вывод: человечество должно сохранить хрупкий баланс между реальной, настоящей жизнью и тем, что происходит в цифровом мире".

Что будет, если такая блокировка произойдет на критически важных для жизнеобеспечения объектах?

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов подчеркивает, что он не разделят конспирологические версии, будто кто-то сознательно мог стоять за такого рода масштабными процессами.

Он напоминает, что официальная версия на данный момент – проблема BGP (основной протокол динамической маршрутизации в сети Интернет; речь идет том, что некие приложения Facebook фактически совершали DDOS-атаки на Всемирную сеть – прим. ред.).

"Но если такое могло произойти ненамеренно, из-за некого сбоя, рано или поздно найдутся те, кто захочет сделать это специально, – предупреждает эксперт. – Современные войны активно присутствуют в киберпространстве. Это уже обсуждается на международных саммитах, на встречах Большой двадцатки, Большой семерки. Следует вспомнить, как Россия осуществляла вмешательство в те или иные системы в США, как подвергались хакерским атакам украинские энергетические объекты. Как хакеры атакуют различные корпорации, банки. Сотрудники не могли попасть в офисе Facebook, потому что там было заблокировано. Что будет, если такая блокировка может произойти на критически важных для жизнеобеспечения объектах?"

Валерий Дымов подчеркивает, что мы давно находимся в ситуации, когда не от нас зависят технологии, а мы от них.

"Мы стали слишком зависимы от "цифры", компьютеров, технологий. Получается, что человечество служит машинам, а не наоборот, – отмечает эксперт. – И, похоже, что не стоит спешить со всей этой тотальной цифровизацией, государством в смартфоне, пока мы не научимся учитывать безопасностные моменты".

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