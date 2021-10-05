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Для пользователей операционной системы Windows стала доступна 11 версия

Компания Microsoft сделала досрочно доступным обновление системы

сегодня, 09:09
Автор:

Антон Рудак

Операционная система Windows 11 уже точно доступна для скачиваний. Об этом пишет издание "The Verge".

Для пользователей операционной системы Windows стала доступна 11 версия

Windows 11, фото с открытых источников

Несмотря на то, что сейчас должно выйти только аппаратное обеспечение, компания Microsoft дала возможность досрочной доступности обновления системы. То есть, если пользователь имеет на своем компьютерном устройстве установленную Windows 10, то он бесплатно может обновить ее до 11 версии. Для других пользователей новая версия операционной системы будет появляться постепенно.

"Мы ожидаем, что к середине 2022 года все устройства с Windows 10, соответствующие требованиям, будут предложены для обновления до Windows 11", — заявляют в компании Microsoft.

Обновить операционную систему можно в разделе "обновления Windows". В области настроек надо нажать функцию немедленного обновления.

Новые гаджеты Surface с 5 октября будут поступать в продажу с уже установленной Windows 11 вместе с новыми ПК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский желает, чтобы Amazon, Google и Microsoft открыли в Украине дата центры, а США послали украинского космонавта в космос. В интернете впервые появился перечень проектов, с которым президент Украины Владимир Зеленский летал в США, показывая проекты, как возможность для инвестиций американскому бизнесу. Как передает издание "Комментарии", основные проекты, которые разработали на Банковой и на которые надеялись в Офисе президента, выложил у себя в телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко. Нардеп говорит, Владимир Зеленский в приоритете будущего Украины на 5-10 лет презентовал 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. Алексей Гончаренко выложил перечень без упоминаний Министерства Обороны и некоторых проектов Министерства стратегической промышленности, потому как они по ясным причинам могут быть секретными.



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Источник: https://www.theverge.com/2021/10/4/22709166/microsoft-windows-11-release-download-available
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