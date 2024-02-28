Генеральный директор Nvidia заявил, что учиться программированию сегодня – это пустая трата времени

Генеральный директор и основатель третьей по стоимости компании в мире Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что обучение людей программированию во многих случаях является пустой тратой времени. По его мнению, благодаря развитию искусственного интеллекта в будущем знание специальных языков программирования станет ненужным в большинстве ситуаций.



Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото из открытых источников

На конференции World Government Summit генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сделал неожиданное заявление отметив, что благодаря искусственному интеллекту "каждый в мире является программистом", поэтому массово обучать людей программированию бессмысленно. По его словам, в будущем гораздо больше потребуются специалисты по биологии, образованию, сельскому хозяйству.

"Наша задача — создать такую вычислительную технологию, чтобы никому не пришлось программировать. Каждый в мире сейчас программист. Это чудо искусственного интеллекта", — заявил CEO Nvidia.

Дженсен Хуанг объяснил, что искусственный интеллект распространится на все сферы жизни, поэтому "чрезвычайно важно повысить квалификацию каждого".

Некоторые специалисты отрасли соглашаются с CEO Nvidia, указывая, что спрос на программистов в последние годы снизился, а технологические гиганты сокращают своих работников. Однако другие указывают на то, что сокращение происходит после того, как компании наняли большое количество работников сферы IT во время пандемии коронавируса.

Еще одним аргумент против заявлений Дженсена Хуанга озвучил аналитик технологической индустрии Патрик Мурхед, отметивший, что уже около 30 лет слышит о технологиях, которые "убьют программирование", однако программисты до сих пор остаются нужны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили серьезную опасность в приложениях с искусственным интеллектом.

Также "Комментарии" писали об испанке, которая благодаря искусственному интеллекту готовится к свадьбе с уникальным партнером.