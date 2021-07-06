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Главная Новости IT технологии Эксперт сделал неутешительный прогноз касательно курса Bitcoin: когда и на сколько упадет валюта
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Эксперт сделал неутешительный прогноз касательно курса Bitcoin: когда и на сколько упадет валюта

Эксперт рассказал о том, на сколько может упасть курс Bitcon

сегодня, 12:02
Автор:

Денис Подставной

Эксперт сделал заявление касательно курса главной криптовалюты Bitcoin. Об этом сообщает издание Stansberry Research. 

Эксперт сделал неутешительный прогноз касательно курса Bitcoin: когда и на сколько упадет валюта

Падение курса Bitcoin. Фото из открытых источников

Как стало известно, гендиректор компании ADVFN Клем Чемберс в интервью Stansberry Research заявил, что падения курса Bitcoin уже не остановить. Также Чемберс обозначил пределы, к которым стремится валюта. 

По его мнению, в ближайшем будущем рост данной криптовалюты не предвидится. Тем, кто купил Bitcoin по цене 60 тысяч долларов за монету, придется еще долго ждать для того, чтобы вернуть вложенные средства. 

Чемберс считает, что курс может продолжить падение вплоть до десяти тысяч долларов за монету, а в какой-то момент опуститься даже до отметки в 7 тысяч.  На рынке будет огромная волатильность и инвесторам нет необходимости повторно входить на рынок, пока она не утихнет. Спокойствие станет ориентиром для приобретения. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный аналитик криптовалют Ларк Дэвис сделал заявление по поводу курса Bitcoin. По его мнению данная валюта находиться только в начале своего жизненного пути и в будущем будет конкурировать с рыночной капитализацией золота. Эксперт рассказал до какой отметки может вырасти курс Bitcoin, а также обозначил промежуток времени, в котором может произойти рост. Подробнее об это читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase прогнозируют падение курса главной криптовалюты Bitcoin. Эксперты рассказали в каком диапазоне будет находиться курс, а также о сроках падения. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iSYRPFls5Qs
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