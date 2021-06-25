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Главная Новости IT технологии Эксперты предсказывают падение курса Bitcoin: на сколько подешевеет валюта
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Эксперты предсказывают падение курса Bitcoin: на сколько подешевеет валюта

Эксперты рассказали о том, что будет с курсом Bitcoin

сегодня, 14:25
Автор:

Денис Подставной

Эксперты сделали прогноз по поводу курса популярной криптовалюты Bitcoin. Об этом сообщает издание Bloomberg. 

Эксперты предсказывают падение курса Bitcoin: на сколько подешевеет валюта

Прогноз курса Bitcoin. Фото из открытых источников

Как стало известно, аналитики из американского инвестиционного банка JPMorgan Chase сделали прогноз касательно курса Bitcoin. По их мнению, главная цифровая валюта продолжит свое снижение в цене, даже после недавней корректировки до 34 тысяч долларов за монету. Эксперты говорят, что рынок криптовалюты остается медвежьим (ситуация, в которой сохраняется тенденция к снижению цен). 

Предполагается, что дальнейшее снижение курса биткоина, а также других криптовалют, может вызвать продажа акций Grayscale Bitcoin Trust по завершению шестимесячного периода блокировки. В среднесрочной перспективе цена на Bitcoin будет находиться в диапазоне от 23 до 35 тысяч долларов на одну монету. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что аналитики из компании OANDA Corporation сделали прогноз по поводу курса Bitcoin. По их мнению, цена на данную монету может сильно обвалиться. Они назвали причину падения курса, сроки, а также предположительную цену биткоина в будущем. Подробнее читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что Сальвадор стал первой в мире страной, которая "легализовала" Bitcoin. Теперь в данном государстве можно будет расплачиваться за любой товар или услугу биткоинами наряду с долларами США. Для предприятий, которые бояться работать с криптовалютой, будет создан специальный трастовый фонд объемом в 150 миллионов долларов. Благодаря ему электронные монеты можно будет в кратчайшие сроки обменять на традиционную валюту. Подробнее об этом читайте в нашей статье




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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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