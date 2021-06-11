Произойдет сильное падение: эксперты рассказали, чего ждать от курса Bitcoin

Курс Bitcoin может сильно упасть. Об этом сообщает аналитики из компании OANDA Corporation.

Эксперты рассказали, что может случится с Bitcoin в ближайшее время

По их мнению, падение данной криптовалюты может продолжиться, и курс опустится ниже 30 тысяч долларов за монету. В свою очередь это побудит инвесторов к продаже своих активов. Это еще больше может повлиять на курс Bitcoin. В результате этого, цена на него может и вовсе опустится до отметки 20 тысяч долларов.

Также есть существуют риски того, что обвал курса биткоина может потянуть за собой и другие цифровые валюты, например Ethereum. Отметим, что если цена за 1 биткоин опустится к отметке 20 тысяч долларов за монету, это станет самым низким значением за последние пол года.

Ранее стратеги американского банка JPMorgan сделали прогноз касательно Bitcoin. По мнению экспертов, курс данной криптовалюты продолжит снижение в ближайшее время, однако уже к концу года ситуация может измениться в противоположную сторону, и он вырастет в несколько раз.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что власти Сальвадора проголосовали за "легализацию" Bitcoin. Таким образом эта страна станет первой в мире, которая будет использовать криптовалюту в качестве официального платежного средства. Более подробно читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун предполагает, что курс Bitcoin может "взлететь" в ближайшем времени. По его мнению данная валюта сейчас находится в стадии "бычьего рынка". Также он рассказал о том, до какой отметки может приблизиться курс этой криптовалюты.

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