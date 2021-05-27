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Главная Новости IT технологии Эксперт предсказывает скорый взлет курса Bitcoin: на сколько вырастет валюта
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Эксперт предсказывает скорый взлет курса Bitcoin: на сколько вырастет валюта

Эксперт предсказывает, что курс Bitcoin может вырасти в несколько раз

сегодня, 13:13
Автор:

Денис Подставной

Эксперты предполагают, что цена на Bitcoin может вырасти в несколько раз. Об этом сообщил старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун на своей страничке в социальной сети Twitter. 

Эксперт предсказывает скорый взлет курса Bitcoin: на сколько вырастет валюта

Курс Bitcoin может увеличится в несколько раз. Фото из открытых источников

По его мнению, сейчас криптовалюта Bitcoin находится в стадии, так называемого "бычьего рынка" (ситуация, в которой цены повышаются или имеют предпосылки к повышению). Также эксперт добавил, что причиной недавней корректировки валюты стало чрезмерное потребление энергии. Майк считает, что в будущем курс популярной цифровой валюты будет двигаться к отметке в 100 тысяч долларов за один биткоин. 

Ранее миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск встретился с американскими добытчиками криптовалют и обсудил с ними тему использования возобновляемых источников энергии для майнинга. После того как это стало известно курс Bitcoin быстро превысил отметку в 40 тысяч долларов. До этого он снизился до 38 тысяч за одну монету. 

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Tesla отказывается от приема криптовалюты Bitcoin в качестве платы за свои автомобили. Это произошло из-за того, что основателя компании Tesla Илона Маска обеспокоило пагубное влияние на окружающую среду топлива, которое задействуется в добыче цифровой валюты. Также, он отметил, что в будущем они пересмотрят свое решение если добыча Bitcoin перейдет на более "устойчивую энергетику". 

Также напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что Tesla должна заплатить штраф в размере покупателям Model S. Покупатели смогли доказать в суде, что аккумуляторы установленные на их авто стали хуже работать после последнего обновления. 



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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/05/27/bitcoin-mozhet-vzletet-do-100-tys-ilon-mask-vstretilsja-s-majnerami.html
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