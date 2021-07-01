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Главная Новости IT технологии Эксперт прогнозирует небывалый рост Bitcoin: сколько будет стоить валюта
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Эксперт прогнозирует небывалый рост Bitcoin: сколько будет стоить валюта

Специалист ожидает рост курса главной криптовалюты

сегодня, 13:12
Автор:

Денис Подставной

Известный аналитик криптовалют сделал прогноз касательно Bitcoin. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. 

Эксперт прогнозирует небывалый рост Bitcoin: сколько будет стоить валюта

Прогноз курса Bitcoin. Фото из открытых источников

Ларк Дэвис является популярным криптоинвестором и аналитиком. На его странице в Twitter насчитывается более четырехсот тысяч подписчиков. 

Эксперт уверен, что на данный момент криптовалюта Bitcoin находиться только в начале своего жизненного цикла и в будущем её курс увеличится многократно. 

По словам Дэвиса уже в этом десятилетии курс биткоина может вырасти в пятнадцать раз и начать конкурировать с рыночной капитализацией золота. За одну цифровую монету в скором будущем будут просить 550 тысяч долларов. Специалист назвал данную криптовалюту золотом эпохи интернета. 

По его мнению, Bitcoin имеет массу преимуществ перед золотом, например, с точки зрения сценариев использования. Также золото сложнее транспортировать и там, где на перемещении большого количества драгоценного металла может уйти несколько дней у цифровой валюты уйдет на такую операцию около часа. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan Chase сделали новый прогноз по поводу курса криптовалюты Bitcoin. Эксперты предполагают, что данная цифровая валюта продолжить падать в  цене, а также назвали диапазон цен, в которых она будет находиться в среднесрочной перспективе. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание "Комментарии" информировало о том, что главный инвестиционный директор компании Toroso Investments Майкл Венуто рассказал о том, когда биткоин может вырасти в цене. Эксперт сделал предположение касательно стоимости данной криптовалюты и сроков её подорожания. Также специалист назвал причины для возможного роста. Подробнее об этом читайте в нашей статье


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Источник: https://www.ixbt.com/news/2021/07/01/bitkojn--jeto-zoloto-jepohi-interneta--analitik-ozhidaet-rost-kursa-do-550-000-dollarov.html
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