Эксперт прогнозирует небывалый рост Bitcoin: сколько будет стоить валюта

Известный аналитик криптовалют сделал прогноз касательно Bitcoin. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Прогноз курса Bitcoin. Фото из открытых источников

Ларк Дэвис является популярным криптоинвестором и аналитиком. На его странице в Twitter насчитывается более четырехсот тысяч подписчиков.

Эксперт уверен, что на данный момент криптовалюта Bitcoin находиться только в начале своего жизненного цикла и в будущем её курс увеличится многократно.

По словам Дэвиса уже в этом десятилетии курс биткоина может вырасти в пятнадцать раз и начать конкурировать с рыночной капитализацией золота. За одну цифровую монету в скором будущем будут просить 550 тысяч долларов. Специалист назвал данную криптовалюту золотом эпохи интернета.

По его мнению, Bitcoin имеет массу преимуществ перед золотом, например, с точки зрения сценариев использования. Также золото сложнее транспортировать и там, где на перемещении большого количества драгоценного металла может уйти несколько дней у цифровой валюты уйдет на такую операцию около часа.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что аналитики крупнейшего американского банка JPMorgan Chase сделали новый прогноз по поводу курса криптовалюты Bitcoin. Эксперты предполагают, что данная цифровая валюта продолжить падать в цене, а также назвали диапазон цен, в которых она будет находиться в среднесрочной перспективе. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что главный инвестиционный директор компании Toroso Investments Майкл Венуто рассказал о том, когда биткоин может вырасти в цене. Эксперт сделал предположение касательно стоимости данной криптовалюты и сроков её подорожания. Также специалист назвал причины для возможного роста. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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