Когда взлетит цена на Bitcoin: эксперт сделал прогноз

Курс Bitcoin может вырасти в несколько раз уже в этом году. Об этом сообщил главный инвестиционный директор компании Toroso Investments Майкл Венуто.

Когда взлетит курс Bitcoin. Фото из открытых источников

По его мнению, популярная криптовалюта имеет очень высокую торговую активность, даже несмотря на волатильность. Венуто считает, что цена за один Bitcoin может вырасти до 100 тысяч долларов уже в 2021 году.

В падении курса этой криптовалюты он также не видит ничего страшного. Эксперт рассказал, что такие события с биткоином обычно происходят раз в несколько лет, предшествуя стадии так называемого "бычьего рынка" (ситуация, в которой цены повышаются или имеют предпосылки к повышению). Такие ситуации уже были зафиксированы в 2012 и 2016 годах.

Эксперт предполагает, что, судя по циклу падения валюты в несколько раз, а также спросу и предложению, она не перестанет расти в ближайшем будущем.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун считает, что цена на Bitcoin продолжит расти в ближайшее время. Также он рассказал о том, что стало причиной для недавней корректировки этой криптовалюты, и о том, сколько может стоить один Bitcoin в ближайшем будущем.

Кроме того, издание информировало, что генеральный директор одного из крупнейших банков Соединённых Штатов Америки рассказал о том, почему не стоит вкладываться в Bitcoin. Однако он отметил, что его личное мнение не влияет на деятельность банка, который продолжает внедрять криптовалюту и предоставлять услуги, связанные с ней.



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